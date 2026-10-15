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15.10.2026 11:45:36
Anleihe: AMAG Leasing nimmt 180 Mio Fr. bis Februar 2030 auf
Zürich (awp) - Die AMAG Leasing AG emittiert unter Federführung von UBS und ZKB (sowie Co-Manager BCV) einen Green-Bond (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 180 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,6% Emissionspreis: 100,028% Laufzeit: 3 Jahre 90 Tage, bis 04.02.2030 Liberierung: 04.11.2026 Yield to Mat.: 1,592% Spread (MS): +111 BP Spread (Govt.): +123 BP ISIN: CH1609605352 Rating: BBB/Baa/BBB (UBS/Fedafin /ZKB) Kotierung: SIX, ab 02.11.2026
uh/ra
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