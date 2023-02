Anleihe: Alpiq Holding nimmt mit Dualtranche 335 Mio Franken auf

Zürich (awp) - Die Alpiq Holding begibt zwei Anleihen unter der Federführung von BNP Paribas (Suisse) und UBS Investment Bank zu folgenden Konditionen:

1. Tranche: Betrag: 220 Mio Fr. Coupon: 3,125% Emissionspreis: 100,434% Laufzeit: 4 Jahre, 30 Tage, bis 29.04.2027 Liberierung: 29.03.2023 Yield to Mat.: 3,009% Swap-Spread: Saron MS +120.0 ISIN: 1251030123 Rating: BBB/Low BBB/BBB/Baa- (UBS, CS, ZKB, Fedafin) Kotierung: SIX, ab 27.03.2023 2. Tranche: Betrag: 115 Mio Fr. Coupon: 3,375% Emissionspreis: 100,263% Laufzeit: 7 Jahre, 30 Tage, bis 29.04.2030 Liberierung: 29.03.2023 Yield to Mat.: 3,332% Swap-Spread: Saron MS +145,0 ISIN: 1251030131 Rating: BBB/Low BBB/BBB/Baa- (UBS, CS, ZKB, Fedafin) Kotierung: SIX, ab 27.03.2023

