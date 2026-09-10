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10.09.2026 11:24:36
Anleihe: AKB nimmt mit Green Bond 200 Mio Fr. bis 2033 auf
Zürich (awp) - Die Aargauische Kantonalbank (AKB) emittiert in Eigenregie einen Green Bond (Senior unsecured, Garantie Kt. Aargau) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 200 Mio Fr. Coupon: 1,05% Emissionspreis: 100,067% Laufzeit: 7 Jahre, bis 07.10.2033 Liberierung: 07.10.2026 Yield to Mat.: 1,040% Spread (MS): +43 BP Spread (Gov.): +66,6 BP ISIN: CH1607659112 Issuer Rating: AA+/AA+ (S&P/ZKB) Kotierung: SIX, ab 06.10.2026
ra/
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