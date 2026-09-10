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10.09.2026 11:24:36

Anleihe: AKB nimmt mit Green Bond 200 Mio Fr. bis 2033 auf

Zürich (awp) - Die Aargauische Kantonalbank (AKB) emittiert in Eigenregie einen Green Bond (Senior unsecured, Garantie Kt. Aargau) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          200 Mio Fr.
Coupon:          1,05% 
Emissionspreis:  100,067%
Laufzeit:        7 Jahre, bis 07.10.2033
Liberierung:     07.10.2026
Yield to Mat.:   1,040%
Spread (MS):     +43 BP
Spread (Gov.):   +66,6 BP
ISIN:            CH1607659112
Issuer Rating:   AA+/AA+ (S&P/ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 06.10.2026

ra/

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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