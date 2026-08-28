|
28.08.2026 16:54:36
Anleihe: AKB nimmt 200 Mio Fr. bis 2029 auf
Zürich (awp) - Die Aargauische Kantonalbank (AKB) emittiert in Eigenregie eine Anleihe (Senior unsecured, Garantie Kt. Aargau) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 200 Mio Fr. Coupon: 0,65% Emissionspreis: 100,114% Laufzeit: 3 Jahre, bis 11.09.2029 Liberierung: 11.09.2026 Yield to Mat.: 0,608% Spread (MS): +34 BP Spread (Gov.): +44,9 BP ISIN: CH1603293015 Issuer Rating: AA+/AA+ (S&P/ZKB) Kotierung: SIX, ab 10.09.2026
uh
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.