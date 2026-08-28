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28.08.2026 16:54:36

Anleihe: AKB nimmt 200 Mio Fr. bis 2029 auf

Zürich (awp) - Die Aargauische Kantonalbank (AKB) emittiert in Eigenregie eine Anleihe (Senior unsecured, Garantie Kt. Aargau) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          200 Mio Fr. 
Coupon:          0,65% 
Emissionspreis:  100,114%
Laufzeit:        3 Jahre, bis 11.09.2029
Liberierung:     11.09.2026
Yield to Mat.:   0,608%
Spread (MS):     +34 BP
Spread (Gov.):   +44,9 BP
ISIN:            CH1603293015
Issuer Rating:   AA+/AA+ (S&P/ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 10.09.2026

uh

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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