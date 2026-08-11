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11.08.2026 11:21:36
Anleihe: AKB nimmt 190 Mio Fr. bis 2035 auf
Zürich (awp) - Die Aargauische Kantonalbank (AKB) emittiert in Eigenregie eine Greenbond-Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 190 Mio Fr. Coupon: 1,05% Emissionspreis: 100,150% Laufzeit: 9 Jahre, bis 07.09.2035 Liberierung: 07.09.2026 Yield to Mat.: 1,032% Spread (MS): +39 BP Spread (Govt.): +62,1 BP ISIN: CH1597524565 Rating: AA+/AA+ (S&P/ZKB) Kotierung: SIX, ab 04.09.2026
dm/uh
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