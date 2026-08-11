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11.08.2026 11:21:36

Anleihe: AKB nimmt 190 Mio Fr. bis 2035 auf

Zürich (awp) - Die Aargauische Kantonalbank (AKB) emittiert in Eigenregie eine Greenbond-Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          190 Mio Fr.
Coupon:          1,05% 
Emissionspreis:  100,150%
Laufzeit:        9 Jahre, bis 07.09.2035
Liberierung:     07.09.2026
Yield to Mat.:   1,032% 
Spread (MS):     +39 BP
Spread (Govt.):  +62,1 BP
ISIN:            CH1597524565
Rating:          AA+/AA+ (S&P/ZKB) 
Kotierung:       SIX, ab 04.09.2026

dm/uh

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