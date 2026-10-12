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ETF Sparplan
12.10.2026 10:51:36

Anleihe: AKB nimmt 150 Mio Fr. bis 2034 auf

Zürich (awp) - Die Aargauische Kantonalbank (AKB) emittiert in Eigenregie einen Green Bond (Senior unsecured, Garantie Kt. Aargau) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          150 Mio Fr.
Coupon:          1,2% 
Emissionspreis:  100,304%
Laufzeit:        8 Jahre, bis 26.10.2034
Liberierung:     26.10.2026
Yield to Mat.:   1,16%
Spread (MS):     +43 BP
Spread (Gov.):   +67,9 BP
ISIN:            CH1609647610
Issuer Rating:   AA+/AA+ (S&P/ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 23.10.2026

uh/

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