|
12.10.2026 10:51:36
Anleihe: AKB nimmt 150 Mio Fr. bis 2034 auf
Zürich (awp) - Die Aargauische Kantonalbank (AKB) emittiert in Eigenregie einen Green Bond (Senior unsecured, Garantie Kt. Aargau) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 150 Mio Fr. Coupon: 1,2% Emissionspreis: 100,304% Laufzeit: 8 Jahre, bis 26.10.2034 Liberierung: 26.10.2026 Yield to Mat.: 1,16% Spread (MS): +43 BP Spread (Gov.): +67,9 BP ISIN: CH1609647610 Issuer Rating: AA+/AA+ (S&P/ZKB) Kotierung: SIX, ab 23.10.2026
uh/
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.