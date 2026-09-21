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21.09.2026 13:21:36
Anleihe: ADB nimmt 135 Mio Fr. bis 2046 auf
Zürich (awp) - Die Asian Development Bank (ADB) emittiert unter Federführung der UBS eine Anleihe (Senior Unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 100 Mio Fr. Coupon: 1,12% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 15 Jahre, bis 21.10.2041 Liberierung: 21.10.2026 Spread (MS): +25 BP Spread (Govt.): +51 BP ISIN: CH1598620164 Rating: AAA/Aaa/AAA (S&P/Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 19.10.2026
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