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ETF Sparplan
21.09.2026 13:21:36

Anleihe: ADB nimmt 135 Mio Fr. bis 2046 auf

Zürich (awp) - Die Asian Development Bank (ADB) emittiert unter Federführung der UBS eine Anleihe (Senior Unsecured) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          100 Mio Fr.
Coupon:          1,12%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        15 Jahre, bis 21.10.2041
Liberierung:     21.10.2026
Spread (MS):     +25 BP
Spread (Govt.):  +51 BP
ISIN:            CH1598620164
Rating:          AAA/Aaa/AAA (S&P/Moody's/Fitch)   
Kotierung:       SIX, ab 19.10.2026

rw/

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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