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26.10.2026 12:39:36
Anleihe: ABB nimmt mit Tripletranche 825 Mio Fr. auf
Zürich (awp) - Der Industriekonzern ABB begibt unter Federführung von BNP Paribas, Deutsche Bank und UBS drei Anleihen (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
1. Tranche Betrag: 250 Mio Fr. Coupon: 0,9350% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 3 Jahre, bis 23.11.2029 Liberierung: 23.11.2026 Spread (MS): +47 BP Spread (Govt.): +60 BP ISIN: CH1619473957 Rating: A2/A (Moody's/S&P) Kotierung: SIX, ab 19.11.2026 2. Tranche Betrag: 250 Mio Fr. Coupon: 1,2350% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 6 Jahre, bis 23.11.2032 Liberierung: 23.11.2026 Spread (MS): +64 BP Spread (Govt.): +80 BP ISIN: CH1619473965 Rating: A2/A (Moody's/S&P) Kotierung: SIX, ab 19.11.2026 3. Tranche Betrag: 325 Mio Fr. Coupon: 1,4125% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 9 Jahre, bis 23.11.2035 Liberierung: 23.11.2026 Spread (MS): +72 BP Spread (Govt.): +93 BP ISIN: CH1619473973 Rating: A2/A (Moody's/S&P) Kotierung: SIX, ab 19.11.2026
rw/cg
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