Anlageausblick: Was steigende Renditen für Anleihen bedeuten

In diesem Jahr löste der Konflikt im Mittleren Osten einen neuen Inflationsschock aus, der die Renditen weiter in die Höhe getrieben hat. Die aktuell höheren Renditen könnten Einkünfte generieren, die die Kursrückgänge in einem Ausmass ausgleichen, wie es 2022 noch nicht möglich war. Dennoch war der Weg nach oben für Investoren eine Herausforderung.

Warum die Anleihenrenditen gestiegen sind

Um zu verstehen, wohin die Renditen von hier aus gehen könnten, ist es hilfreich zu untersuchen, warum sie gestiegen sind. Mehrere Kräfte haben dazu beigetragen, einige stärker als andere:

Höhere Energiepreise und deren Auswirkungen auf die geldpolitischen Erwartungen waren die Haupttreiber für den Anstieg der realen Renditen. Sowohl die realen (inflationsbereinigten) als auch die nominalen Renditen sind nach der Pandemie deutlich gestiegen. Der jüngste Renditeanstieg spiegelt höhere Energiepreise wider, die breitere inflationshemmende Trends überschatten und dazu geführt haben, dass die Märkte mehr Zinserhöhungen der Zentralbank erwarten, als zuvor eingepreist worden waren. Wichtig ist, dass die realen Renditen und nicht die Inflationserwartungen der Haupttreiber für die steigenden nominalen Renditen in den vergangenen Monaten waren, wobei die Zehn-Jahres-Break-even-Renditen (Kostendeckungsrenditen) zeigen, dass die Inflationserwartungen weitgehend unverändert bleiben. Ein langwieriger Konflikt im Nahen Osten könnte schliesslich die globalen Finanzierungsbedingungen angesichts der Preisänderungen bei vielen Anlageklassen – nicht nur durch höhere Zinssätze – erheblich verschärfen, was das Wachstum insbesondere in energieimportierenden Ländern potenziell beeinträchtigen könnte.

Sowohl die realen (inflationsbereinigten) als auch die nominalen Renditen sind nach der Pandemie deutlich gestiegen. Der jüngste Renditeanstieg spiegelt höhere Energiepreise wider, die breitere inflationshemmende Trends überschatten und dazu geführt haben, dass die Märkte mehr Zinserhöhungen der Zentralbank erwarten, als zuvor eingepreist worden waren. Wichtig ist, dass die realen Renditen und nicht die Inflationserwartungen der Haupttreiber für die steigenden nominalen Renditen in den vergangenen Monaten waren, wobei die Zehn-Jahres-Break-even-Renditen (Kostendeckungsrenditen) zeigen, dass die Inflationserwartungen weitgehend unverändert bleiben. Ein langwieriger Konflikt im Nahen Osten könnte schliesslich die globalen Finanzierungsbedingungen angesichts der Preisänderungen bei vielen Anlageklassen – nicht nur durch höhere Zinssätze – erheblich verschärfen, was das Wachstum insbesondere in energieimportierenden Ländern potenziell beeinträchtigen könnte. Die Realrenditen spiegeln zwei Komponenten wider: den realen neutralen Zinssatz, der gestiegen ist, und die Laufzeitprämie, die nicht gestiegen ist. Die Schätzungen für den realen neutralen Zinssatz (bekannt als r* oder r-Star) in den USA sind gestiegen. Der Mittelwert mehrerer US-Kennzahlen deutet darauf hin, dass r* – der inflationsbereinigte Basiszinssatz, der die Konjunktur weder stimuliert noch bremst – von etwa 0,5 Prozent vor der Pandemie auf aktuell etwa 1,5 Prozent gestiegen sein könnte (mehr dazu finden Sie in unseren «Makro Signposts» vom 23. September 2026 mit dem Titel «A Recalibration, Not a Rate-Hike Cycle»). Ein potenziell höheres US-Wachstum, gestützt durch höhere Produktivität und höhere Investitionen, scheint einen Grossteil des Anstiegs zu erklären. Auch die Schätzungen für den erwarteten durchschnittlichen kurzfristigen Zinssatz, der im Fünf-Jahres- und im Fünf-Jahres-Forward-Satz verankert ist, sind gestiegen (siehe Abbildung 2). Im Gegensatz dazu zeigt das sogenannte «Adrian, Crump and Moench Framework» (ACM) der New Yorker Notenbank, dass die Laufzeitprämie (also die Vergütung, die Investoren für das Risiko bekommen, Anleihen längerfristig zu halten) stabiler geblieben ist.

Entwicklung der erwarteten kurzfristigen US-Zinsen

Abbildung: Die Schätzungen des erwarteten kurzfristigen Zinssatzes, der im Fünf-Jahres- und im Fünf-Jahres-Forward-Satz verankert ist, sind gestiegen

Das Liniendiagramm zeigt den Median und die Bandbreite der geschätzten durchschnittlichen kurzfristigen US-Zinsen, eingebettet in die nominalen Fünf-Jahres- und Fünf-Jahres-Forward-Zinsen von 2005 bis 2026. Der Median sank von etwa vier Prozent vor der globalen Finanzkrise auf ein Tief von unter zwei Prozent im Jahr 2020, stieg dann stark an und näherte sich bis 2026 vier Prozent.

Quelle: PIMCO-Berechnungen vom 30. Juni 2026, basierend auf Forschungen von D’Amico, Kim und Wei (DKW, 2018); Adrian, Crump und Moench (ACM, 2013); Kim und Wright (KW, 2005); sowie Christensen, Diebold und Rudebusch (CDR, 2011). Nur zur Veranschaulichung.

Fiskalische Bedenken waren kein wesentlicher Treiber für den jüngsten Anstieg der Renditen. Fiskalische Herausforderungen sind nicht neu und scheinen bereits in die Marktpreise integriert zu sein. Die Renditen sind über die Laufzeiten hinweg gestiegen, jedoch nicht primär bei lang laufenden Anleihen, die tendenziell sensibler auf fiskalische Bedenken reagieren. Die Renditen sind weltweit gestiegen, auch in Ländern mit robusteren fiskalischen Aussichten als in den USA. Das wichtigste fiskalische Risiko, das die Anleihenrenditen steigen lassen und die Zinskurven steiler machen könnte, ist eine weitere fiskalische Lockerung.

Fiskalische Herausforderungen sind nicht neu und scheinen bereits in die Marktpreise integriert zu sein. Die Renditen sind über die Laufzeiten hinweg gestiegen, jedoch nicht primär bei lang laufenden Anleihen, die tendenziell sensibler auf fiskalische Bedenken reagieren. Die Renditen sind weltweit gestiegen, auch in Ländern mit robusteren fiskalischen Aussichten als in den USA. Das wichtigste fiskalische Risiko, das die Anleihenrenditen steigen lassen und die Zinskurven steiler machen könnte, ist eine weitere fiskalische Lockerung. Das Ausmass der mit dem KI-Aufbau verbundenen Emission von Unternehmensanleihen könnte ein Faktor sein, der dazu beiträgt. Hyperscaler, die sich in einer Zeit, in der es ein grosses Angebot an US-Staatsanleihen gibt, viel Geld am Kapitalmarkt leihen, könnten zumindest teilweise für den Anstieg der Renditen verantwortlich sein, obwohl die Daten ein komplexeres Bild zeichnen (mehr dazu finden Sie in unserem Artikel vom 28. September 2026 mit dem Titel «The Credit Market Lens: Hyperscalers Are Repricing, Not Displacement (So Far)»).

Warum Anleihen wieder attraktiver werden könnten

Mit Blick auf die Zukunft gehen wir davon aus, dass die Zentralbanken glaubwürdig an ihrem Ziel festhalten, die Inflation zu bändigen. Das kann einen unterstützenden Rahmen für Anleihen schaffen, denn es hilft, die Unsicherheit der Anleger mit Blick auf die mittelfristigen Renditeaussichten zu verringern. Letztlich kann dies dazu beitragen, die negative Korrelation zwischen Anleihen und Aktien wiederherzustellen, was die Duration zu einer effektiven Portfolio-Absicherung macht. Solche negativen Korrelationen neigen dazu, sich über die Zeit wieder durchzusetzen.

Aktuell werden Anleger für höhere neutrale Zinssätze entschädigt. Die Anfangsrenditen – historisch stark korreliert mit den fünfjährigen Renditen – machen Anleihen zu einer potenziell attraktiven und Erträge generierenden Anlageklasse, während sie gleichzeitig einen potenziell effektiven Schutz gegen einen mit Unsicherheiten behafteten Ausblick darstellen.

Selbst nach dem jüngsten Anstieg liegen die Anleihenrenditen wieder nahe an ihren langfristigen historischen Durchschnittswerten – Niveaus, die es zuletzt in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren gab, also vor der Ära der Niedrigzinsen infolge der globalen Finanzkrise. Obwohl die realen Renditen weiter steigen könnten, bieten die heutigen Niveaus Erträge, die in verschiedenen Szenarien unterstützend sein können. Festverzinsliche Anlagen benötigen keinen Renditerückgang, um robuste absolute und relative Erträge zu erzielen. Aber es gibt auch bullishe Szenarien, falls die Renditen doch sinken – zum Beispiel dann, wenn tatsächlich ein KI-getriebener Inflationsrückgang eintreten sollte.

Wie man Portfolio-Resilienz aufbaut

In einer Welt, in der das Basisszenario zwar günstig ist, aber die Risiken erheblich sind, sollten Anleger Portfolios aufbauen, die in verschiedenen Szenarien Widerstandsfähigkeit beweisen.

Auf ein diversifiziertes, globales Portfolio mit qualitativ hochwertiger Duration setzen

Attraktive Anfangsrenditen – und das Einkommen, das sie bieten können – sind ein wirksamer Schutz vor Inflationsrisiken. Gleichzeitig behalten Anleihen das Potenzial, als Absicherung gegen einen nachlassenden KI-Investitionszyklus oder einen Wachstumsschock zu dienen. Eine globale Anleihenallokation über Industriestaaten und Schwellenländer hinweg kann dazu beitragen, länderspezifische Faktoren, einschliesslich fiskalischer Risiken, zu diversifizieren.

Unsere Ansichten zu Zinskurven werden ausgewogener, da Anleger nun gesunde Renditen über sämtliche Laufzeiten hinweg finden können. Wir halten US-Staatsanleihen mit mittleren Laufzeiten (fünf bis sieben Jahre) weiterhin für attraktiv. Mit steigenden Renditen sehen wir zunehmend Chancen bei länger laufenden Anleihen. Wir sehen daher werthaltige Investments für geduldige Anleger mit einem mittleren Zeithorizont.

Daten zeigen, dass Haushalte im historischen Vergleich weiterhin zu stark auf Aktien und Cash setzen und zu wenig auf Anleihen, obwohl die aktuellen Anleihenrenditen mit den Gewinnrenditen von Aktien durchaus mithalten können.

Bei Kredittiteln und im KI-Sektor selektiv vorgehen

Der Ausbau der KI-Infrastruktur steht im Mittelpunkt der Anlagechancen im Kreditmarkt. Ein Grossteil der Prognosen für die KI-Investitionen wurde in den sechs- bis zwölfmonatigen Betrachtungshorizont vorgezogen. Allerdings sind die Kreditspreads derzeit eng, und die KI-bezogenen Korrelationen steigen, da in diesem Sektor mehr Schulden aufgenommen werden (weitere Informationen finden Sie in unserer Veröffentlichung vom 14. September 2026 mit dem Titel «The Credit Market Lens: One AI Trade for Now, Many Trades Later»).

Wir konzentrieren uns auf Selektivität, Relative Value und den Schutz vor Abwärtsrisiken, um eine angemessene Risikokompensation sicherzustellen. Im Bereich KI-bezogener Kredite kann das bedeuten, mehr Entschädigung für regulatorische und rechtliche Risiken sowie politische Aspekte der US-Zwischenwahlen einzufordern.

In einer Zeit der KI-Disruption ist Diversifizierung wichtiger denn je. Investoren sollten darauf achten, in welchen Sektoren es zu Disruption kommen kann. Software ist ein offensichtlicher Kandidat, aber die Bandbreite ist grösser: Unternehmen, die im Rennen um die KI-Implementierung zurückbleiben, laufen Gefahr, abgehängt zu werden. In manchen Bereichen könnte der durch KI verstärkte Wettbewerb Unternehmen zwar nicht aus dem Markt drängen, jedoch die Margen unter Druck setzen.

Höhere Zinsen werden Auswirkungen auf die Kreditausfälle haben und einen Zyklus beeinflussen, der aktuell bereits in vollem Gange ist. Im Bereich der direkten Kreditvergabe an Unternehmen erleben Anleger im Vergleich zu den Renditen der vergangenen Jahre aktuell Enttäuschungen. Die Auswirkungen könnten bei Investmentvehikeln, die am stärksten von Ratings und Liquiditätseinschränkungen beeinflusst werden, noch deutlicher sein, denn diese Vehikel wurden grösstenteils für ein günstiges Kredit- und Zinsumfeld konstruiert. Viele dieser Vehikel haben in den vergangenen Jahren ein deutliches Wachstum verzeichnet und stehen nun vor Herausforderungen durch höhere Zinsen und eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit.

Wir streben Flexibilität bei der Kreditallokation an und nutzen dabei den Relative-Value-Ansatz als Orientierungshilfe über verschiedene Sektoren hinweg. Wir finden weiterhin Werthaltigkeit und attraktive Titel im Bereich Real Asset Finance (Finanzierung von Sachanlagen) und Asset Based Lending (vermögensbasierte Kreditgeschäfte), auch wenn die jüngste Outperformance dazu geführt hat, dass der relative Bewertungsvorteil in einigen Bereichen geschrumpft ist.

Rohstoffe und reale Vermögenswerte zur Absicherung gegen Angebotsrisiken berücksichtigen

In einer Zeit, die zunehmend von geopolitischen Schocks sowie solchen im Energie- und sonstigen Versorgungsbereich geprägt ist, müssen Portfolios gegen Szenarien abgesichert werden, in denen die Inflation steigt, während sich das Wachstum abschwächt. Rohstoffe und ausgewählte reale Vermögenswerte können die Duration ergänzen. Denn sie bieten Engagements in Bereichen, die von Knappheit und Angebotsdruck charakterisiert sind, was sowohl das Wirtschaftswachstum als auch konventionelle Finanzanlagen beeinträchtigen könnte.

Fazit: Anleihen bleiben aus Sicht von PIMCO attraktiv

Unserer Ansicht nach sollten Portfolios so positioniert sein, dass sie am Basisszenario partizipieren und gleichzeitig diesen Risiken standhalten. Bei den aktuellen Anfangsrenditen bleibt dies aus unserer Sicht ein überzeugendes Argument für Anleihen.

Von Tiffany Wilding, Economist, und Andrew Balls, CIO Global Fixed Income, PIMCO