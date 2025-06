Amundi: Starke Nachfrage nach europäischen Staatsanleihen

Im Juni kündigte die EZB eine weitere Senkung der Leit­zinsen an. Da die Infla­tion im Euro­raum derzeit dem Ziel­wert von 2% nahe­kommt, wird die EZB die tatsäch­lichen Auswir­kungen der US-Zölle auf die gesamt­wirt­schaft­liche Aktivität in Zukunft stärker berück­sichtigen.



In den letzten Monaten haben Investoren als Reaktion auf anhaltende Marktunsicherheiten verstärkt in europäische Staatsanleihen, insbesondere in länger laufende, investiert. Aus unserer Sicht wird die EZB in den kommenden Monaten mit weiteren Zinssenkungen unterstützend wirken. Vor diesem Hintergrund behält Amundi die positive Einschätzung hinsichtlich der Duration von europäischen Staatsanleihen bei.



Details auf Englisch unter:

https://www.amundietf.com/pdfDocuments/amundi-etf_weekly-pulse.pdf?mkt_tok=MzgwLUhHQi0xNDYAAAGa-EFyf-CvHsyYpHCx_QuqpgTyuY7ctnyiKZTx9G5JzxQSaGGWoXEUUDbXjcNcGoXCtuai_gXMXq7trX-v5JBB4jfAAkyRpzn_E3WgPMVRQA



