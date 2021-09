Alpha Bank S.A. Direct Issuance Global Covered Bond Programme II -- Moody's upgrades the ratings of Alpha Bank S.A.'s covered bonds

Börse aktuell - Live Ticker

Kräftige Verluste erleidet am Montag die Wall Street. Zum Wochenauftakt ging es sowohl am heimischen als auch am deutschen Aktienmarkt steil bergab. Während an den Märkten in China (Kernland) und Japan am Montag feiertagsbedingt kein Handel stattfand, fiel Hongkong auf ein 11-Monatstief.