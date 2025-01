AllianzGI’s erster Private Debt Secondaries-Fonds schliesst mit 1,5 Mrd. Euro

Allianz Global Investors (AllianzGI) hat das finale Closing des globalen Allianz Private Debt Secon­daries Fund (APDS) inklu­sive aller Invest­ment­vehikel bei 1,5 Mrd. Euro bekannt­gegeben. Der Fonds, der im Sep­tember 2022 aufgelegt wurde, ist der erste Secon­daries-Fonds von AllianzGI. Der APDS investiert in vorran­gige Direkt­kredite, selektiv ergänzt durch oppor­tunistische Positionen, und strebt den Aufbau eines diversi­fizierten Portfolios über verschie­dene Manager, Sektoren und Regionen hinweg an.



Dank des grossen Interesses internationaler institutioneller Anleger sowie der Allianz als starkem Ankerinvestor war der Secondaries-Fonds deutlich überzeichnet und übertraf das ursprüngliche Zielvolumen von 500 Mio. Euro. Die Auflegung der Nachfolgestrategie ist für Mitte dieses Jahres geplant.



Die institutionellen Anleger des APDS können von den starken Primär- und Co-Investmentaktivitäten von AllianzGI im Bereich Private Debt profitieren und in Sekundärmarktanlagen mit Fokus auf die USA, Europa und Asien investieren.



„Der Markt für Private Debt Secondaries befindet sich im Aufbau und wir waren einer der ersten Asset Manager, der einen Fonds für diese Strategie aufgelegt hat. Wir sind sehr stolz auf das starke Interesse vieler internationaler institutioneller Anleger an unserem ersten Secondaries-Fonds. Dieser ermöglicht den Investoren, von der starken Position der Allianz als einer der führenden Private Debt Investoren weltweit zu profitieren.“



„Wir gehen davon aus, dass Private Debt Secondaries in den nächsten Jahren weiter wachsen werden und sind dankbar für das Vertrauen so vieler institutioneller Kunden. Mit mehr als 15 Jahren Investitionserfahrung können wir uns auf ein starkes Netzwerk und einen guten Marktzugang verlassen, was uns dabei geholfen hat, bereits ein bedeutendes Portfolio für den APDS aufzubauen. Als einer der Vorreiter auf dem Markt freuen wir uns auf eine starke Pipeline für dieses Jahr, während wir an der Einführung einer Nachfolgestrategie, die für Mitte 2025 geplant ist, arbeiten.“



AllianzGI bietet eine breite Palette von Anlagelösungen an und verwaltet im Bereich Private Markets mehr als 90 Mrd. Euro.



Foto: Joaquín Ardit, Senior Portfolio Manager, Allianz Private Debt Secondaries © AllianzGI