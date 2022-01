AllianzGI legt globales Schwesterprodukt für europäische 5-Milliarden-Strategie auf

www.fixed-income.org

Allianz Global Investors (AllianzGI) hat den Fonds Allianz Capital Plus Global aufgelegt. Vom Grundsatz her folgt der Fonds der bewährten Anlageklassenaufteilung des 27 Jahre alten Fonds Kapital Plus – 30 Prozent Aktien, 70 Prozent Anleihen. In regionaler Hinsicht wird das Anlageuniversum jedoch erweitert: Während sich der Kapital Plus auf europäische Titel konzentriert, legt der neue Fonds weltweit an.Genauso wie sein europäisches Pendant wird der Allianz Capital Plus Global von Marcus Stahlhacke, Head of Retail Active Allocation, gemanagt. „Wesentliche Charakteristika, die den Kapital Plus in den letzten fast drei Jahrzehnten so erfolgreich gemacht haben, wurden beim Allianz Capital Plus Global beibehalten“, erläutert Stahlhacke. „Dies ist erstens die 30/70-Gewichtung von Aktien und Renten, die durch ihren Diversifizierungseffekt in der Vergangenheit für ein interessantes Rendite-Risiko-Profil gesorgt hat: Aktien als Performance-Treiber, Anleihen als Stabilitätsanker. Zweitens wird diese Struktur regelmässig durch Rebalancierung wiederhergestellt. Und drittens schliesslich kommt auch beim Allianz Capital Plus Global auf der Aktienseite der bewährte „Equity Growth“-Ansatz von Thorsten Winkelmann & Team zum Tragen und auf der Rentenseite der „Advanced Fixed Income“- / AFI-Ansatz von Maxence Mormède & Team.“ Für die Aktienseite bedeutet dies, dass weltweit in Firmen investiert wird, deren zugrundeliegende Geschäftsmodelle nach Ansicht des Portfoliomanagement-Teams strukturelles Wachstum ermöglichen. Auf der Anleiheseite liegt der Fokus auf qualitativ hochwertige Titel, die über ein Investmentgrade-Rating von mindestens BBB- verfügen.Sven Schäfer, Head of Wholesale/Retail Germany & Austria bei AllianzGI, kommentiert: „Die Erfolgsgeschichte des Kapital Plus geht weiter. In dieser Strategie werden bislang schon mehr als fünf Milliarden Euro verwaltet, und mit dem Allianz Capital Plus Global wird dem Klassiker nun ein Schwesterprodukt an die Seite gestellt: Neu ist das globale Anlageuniversum, beibehalten bleiben der bewährte Teamansatz und die regelmässig wieder hergestellte 30/70-Mischung. Bei dieser Aufteilung von Aktien und Anleihen wird das Ertragspotenzial des Aktienmarktes gut genutzt, gleichzeitig tragen beide Assetklassen in ähnlichem Ausmass zum Gesamtrisiko des Fonds bei, so dass die Risiken weitgehend ausgewogen sind. Einfach, transparent, belastbar – dieser Dreiklang macht die Anlagestrategie aus Sicht vieler konservativer Anleger interessant. Unsere Ambition ist daher, dass auch beim Allianz Capital Plus Global für die Kunden gilt: der Name ist Programm.“Gemäss EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) fällt der Fonds Allianz Capital Plus Global unter Artikel 8. Beim aktiven Management kommen dabei die folgenden Nachhaltigkeitsansätze zum Tragen: Auf der Anleiheseite ein SRI Best-in-Class-Ansatz, der Ausschlüsse gemäss UN Global Compact sowie für Waffenhersteller, Kohleenergieerzeuger und Tabakfirmen mit einer Best-in-Class-Vorgehensweise verbindet. Auf der Aktienseite kommt AllianzGIs Ansatz „Climate Engagement with Outcome“ zum Einsatz.Über Allianz Global InvestorsAllianz Global Investors ist ein führender aktiver Asset Manager mit mehr als 700 Investmentspezialisten an 23 Standorten weltweit. Wir verwalten 647 Mrd. EUR AuM für institutionelle und private Anleger aus aller Welt. Unsere Palette umfasst Aktien-, Renten-, Alternative- sowie Multi Asset-Strategien. Unsere Expertise reicht von Industrie- bis zu Schwellenländern, von Einzelländer- bis zu globalen Strategien, von thematischen bis zu Sektorportfolios. Durch aktives Asset Management sollen sich unsere Kunden gut aufgehoben fühlen – überall und unabhängig von ihren Investmentanforderungen.