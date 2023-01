Aktuelle Green und Social Bond-Emissionen: BayernLB, Deutsche Pfandbriefbank und Australia and New Zealand Banking Group

BayernLB, Deutsche Pfandbriefbank und Australia and New Zealand Banking Group emittieren Green bzw. Social Bonds.



Die BayernLB emittiert einen 6-jährigen Green Bond (Senior non-preferred) mit einem Volumen von 500 Mio. Euro. Die BayernLB wird mit Aa3 (Moody´s) bzw. A- (Fitch) gerated. Die Anleihen-Ratings dürften im Bereich A2 (Moody´s) bzw. A- (Fitch) liegen. Details zum Kupon sind noch nicht bekannt.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG emittiert einen Green Bond (Senior Preferred) mit einer Laufzeit von 4 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Die Deutsche Pfandbriefbank wird mit BBB+ von S&P gerated. Stückelung 1.000 Euro. Erwartet wird ein Spread von ca. 240 bp gegenüber Mid Swap. Bookrunner: Commerzbank, Danske Bank, DekaBank, HSBC und UniCredit. ISIN DE000A30WF84, WKN A30WF8.



Die Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) emittiert eine SDG-Anleihe (Subordianted), Volumen EUR Benchmark. Die Australia and New Zealand Banking Group wird mit Aa3, AA- bzw. A+ gerated. Die Anleihen-Ratings dürften im Bereich Baa1, BBB+ bzw. A- liegen. Laufzeit: 03.02.2033, erster Call Termin: 03.02.2028. Erwartet wird ein Spread von ca. 255 bp gegenüber Mid Swap (ca. 5,50% p.a.). ISIN XS2577127967, Bookrunner: ANZ, Deutsche Bank, HSBC, Societe Generale und UBS Investment Bank.



