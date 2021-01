Adler Group S.A. platziert Anleihen über insgesamt 1,5 Mrd. Euro

Adler Group S.A. hat erfolgreich festverzinsliche, vorrangige und unbesicherte Anleihen über 1,5 Mrd. Euro platziert. Die Anleihen sind in zwei Tranchen aufgeteilt, 700 Mio. Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 1,875% und 800 Mio. Euro mit einer Laufzeit von acht Jahren und einem Kupon von 2,25%. Die Anleihen wurden bei institutionellen Anlegern in ganz Europa platziert, bei einem Orderbuch von insgesamt 4,0 Mrd. Euro.



Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen zur Rückzahlung bestehender Schulden verwendet werden, einschliesslich des bereits angekündigten Rückkaufs der Anleihe der ADLER Real Estate AG in Höhe von 500 Mio. Euro mit Fälligkeit im Dezember 2021. Mit diesen Refinanzierungen verlängert sich die durchschnittliche Laufzeit der Schulden des Konzerns bei gleichzeitiger Glättung des Fälligkeitsprofils. Die Adler Group kommt damit den angestrebten finanziellen Synergien einen wesentlichen Schritt näher. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Liquidität und der kürzlich aus abgeschlossenen Transaktionen erhaltenen Barmittel sind jetzt sämtliche noch in 2021 fälligen werdenden Schulden abgedeckt.



Aufgrund des starken Recovery Ratings der Anleihen und der hohen Vermögensbasis von Adler Group werden die Anleihen bei S&P mit BB+ bewertet.



Die Anleihen haben eine Stückelung von jeweils 100.000 Euro und werden am Euro MTF der Luxemburger Börse notiert. J.P. Morgan fungierte als alleiniger globaler Koordinator, Barclays, Deutsche Bank und J.P. Morgan fungierten als Joint Bookrunner.





