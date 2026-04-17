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17.04.2026 06:51:36

Adecco platziert Hybrid-Anleihe über 450 Millionen Euro

Zürich (awp) - Adecco hat eine langlaufende Hybrid-Anleihe im Volumen von 450 Millionen Euro erfolgreich platziert. Die Einnahmen sollen für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zur Rückzahlung der bestehenden Hybrid-Anleihe verwendet werden.

Die Anleihe soll an der London Stock Exchange kotiert werden, heisst es weiter in der Mitteilung vom Freitag. Bei einer Laufzeit bis 2056 liegt der Coupon bei 4,875 Prozent bis zum ersten Anpassungstermin am 23. Juli 2031. Danach werde der Coupon alle fünf Jahre auf den 5-Jahres-Swap zuzüglich der anfänglichen Marge und etwaiger anfallender Step-ups neu festgelegt.

dm/cg

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