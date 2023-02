ACEA stockt Green Bond erfolgreich um 200 Mio. Euro auf, Emissionspreis 100,368%, Rendite 3,820%

Der italienische Energieversorger ACEA SpA hat die am 17. Januar 2023 begebene Grüne Anleihe im Volumen von 200 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen aufsgestockt. Der Green Bond hat einen Kupon von 3,875% und eine Laufzeit bis 24.01.2031.



Die Aufstockung war etwa 1,5-fach überzeichnet.



Die Anleihen mit einer Stückelung von 100.000 Euro wurden zu einem Ausgabepreis von 100,368% platziert, was einer Rendite von 3,820% oder 105 Basispunkten über dem Mid-Swap-Satz entspricht, was eine weitere Verbesserung darstellt die bereits günstigen Konditionen der ursprünglichen Emission.



Fabrizio Palermo, Chief Executive Officer von ACEA, sagte: „Wir sind mit dem Gesamtergebnis der Green-Bond-Emission sehr zufrieden, da der Spread über dem Mid-Swap-Satz es uns ermöglicht, eine Rendite zu erzielen, die zu den niedrigsten seit Beginn des Jahres gehört für ähnliche Transaktionen. Dieses hervorragende Ergebnis wurde auch dank unserer ständigen Überwachung der Marktbedingungen und des effektiven Managements der Aktivitäten vor dem Start der Transaktion erzielt.“



Das Settlement erfogt am 10. Februar 2023. Ab diesem Datum werden die Schuldverschreibungen am regulierten Markt der Luxemburger Börse notiert.



Mit dem Emissionserlös werden konkrete Nachhaltigkeitsprojekte finanziert. Dazu gehören Projekte zur Resilienz des Stromverteilungssystems, Energieeffizienz, E-Mobilität, Entwicklung der Kreislaufwirtschaft, Steigerung der Produktion erneuerbarer Energien und Schutz der Wasserressourcen.



Die Anleihen wurden ausschliesslich bei institutionellen Euromarket-Investoren platziert. Es wird erwartet, dass Fitch Ratings und Moody’s Investors Service die Emission mit BBB+ bzw. Baa2 einstufen. Die Transaktion wurde von Bank of America, Goldman Sachs, Intesa SanPaolo IMI, JP Morgan und UniCredit begleitet.



https://www.green-bonds.com/

Foto: © ACEA