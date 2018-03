Zweiter Wandelanleihen-Fonds mit Fokus auf Nachhaltigkeit

Der Frankfurter Asset Manager baut seine Produktpalette für Wandelanleihen mit einem zweiten Publikumsfonds weiter aus. Der

Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds (ISIN: DE000A2DTNQ7

)

investiert in ein globales, breit diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen, die strenge Kriterien für Nach­haltigkeit erfüllen. Dafür werden die Emittenten nach ökologischen, sozialen, ethischen und Governance-Kriterien klassifiziert. Die Analyse umfasst unter anderem Sozialstandards, Umweltmanagement, Produktportfolio und Unter­nehmensführung.

Lupus alpha reagiert mit dem neuen Fonds auf die wachsende Nachfrage institutioneller Kunden nach Anlagestrategien mit nachhaltiger Ausrichtung.



Der Anfang März 2018 aufgelegte Wandelanleihenfonds verfolgt grundsätzlich die gleiche globale Investmentstrategie wie der im Februar 2017 aufgelegte Lupus alpha Global Convertible Bonds (ISIN LU1535992389). Dieser verwaltet rund 55 Mio. Euro Anlagevermögen und erzielte seit Auflegung eine Rendite von 5,6 Prozent bei einer Volatilität von 3,7 Prozent p.a. Erst im Januar hat Lupus alpha wegen des hohen Interesses seitens privater Anleger eine Retail-Anteilklasse für den Fonds aufgelegt (ISIN: LU1717012527).



Mit dem

Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds

können auch Investoren, die Wert auf eine nachhaltige Kapitalanlage legen, von den Vorteilen der Asset-Klasse Wandelanleihen profitieren. Denn dank ihres hybriden Charakters aus Anleihen und Aktien bieten diese Papiere Konvexität, also eine stärkere Partizipation an steigenden als an fallenden Aktienmärkten, eine geringe Zinssensitivität sowie Vorteile bei der Diversifikation. Im aktuellen Marktumfeld steigender, aber weiter niedriger Zinsen sowie unsicherer Aussichten an den Aktienmärkten sind diese Eigenschaften bei Investoren besonders gefragt.



„Der neue Wandelanleihenfonds bietet Investoren zugleich Konvexität, Wachstum und Nachhaltigkeit in einem diversifizierten Portfolio internationaler Wandel­anleihen“, sagt Marc-Alexander Kniess, Portfolio Manager Global Convertibles bei Lupus alpha. „Mit unserem aktiven Investmentansatz nutzen wir flexibel ein weltweites Spektrum von Opportunitäten.“



Das Wandelanleihen-Team von Lupus alpha blickt auf viele erfolgreiche Jahre im Management von Convertibles zurück. Bevor die beiden Portfolio Manager Marc-Alexander Kniess und Stefan Schauer zu Lupus alpha kamen, arbeiteten sie gemeinsam bei der DWS. „Der Fonds wird aktiv mit dem Ziel verwaltet, vom asymmetrischen Ertragsprofil von Wandelanleihen zu profitieren und langfristig einen Wertzuwachs oberhalb des Vergleichsindex zu erzielen. Dabei sichern wir Währungsrisiken systematisch ab“, erläutert Stefan Schauer.



Partner für die Titelauswahl des Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds sind imug / Vigeo Eiris, zwei führende Anbieter für Nachhaltigkeitsresearch. Die Auswahl erfolgt auf Basis des Sustainable Goods & Services Ansatzes von Vigeo Eiris und anhand eines umfangreichen Katalogs von Ausschlusskriterien. Berücksichtigt werden dabei insbesondere Unternehmen, die einen positiven Beitrag zu den 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen leisten.



„Institutionelle Investoren fragen verstärkt nach Fonds, die explizit Nachhaltigkeits-filter einsetzen“, sagt Ralf Lochmüller, Gründungspartner und Sprecher von Lupus alpha. „Vor dem Hintergrund von 15 Jahren Erfahrung mit ethisch nachhaltigen Anlagestrategien können wir diese Nachfrage gut bedienen – für Publikumsfonds ebenso wie für individuelle Spezialfondsmandate.“











(Foto: Marc-Alexander Kniess © Lupus alpha)Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.