Volkswagen Financial Services platzieren Anleihen über 2,25 Milliarden Euro

Die Volkswagen Financial Services AG hat drei Anleihen mit einem Volumen von insgesamt 2,25 Milliarden Euro platziert. Es wird erwartet, dass Standard & Poor's und Moody's diese mit BBB+, respektive A3 bewerten. Die Transaktion war insgesamt mehr als zweifach überzeichnet.







„Nach den zahlreichen erfolgreichen Emissionen im vergangenen Jahr sind wir nun auch 2018 gut in den Euro-Bond Markt gestartet“, sagt Frank Fiedler, CFO der Volkswagen Financial Services AG, und erläutert weiter: „Ein gute Refinanzierungssituation ist die Basis für unser erfolgreiches Geschäft und für unser Wachstum der vergangenen Jahre.“



Anleihen tragen einen bedeutenden Anteil zum Refinanzierungsvolumen der Volkswagen Finanzdienstleistungen bei. Zum Jahresende 2017 machten Anleihen in Höhe von 32,7 Mrd. Euro (Vorjahr 27,6 Mrd. Euro) etwa 18 Prozent der Refinanzierung des Geschäftsbereichs Volkswagen Finanzdienstleistungen aus. Weitere bedeutende Anteile waren Asset Backed Securities mit 33,7 Mrd. Euro (rund 18 Prozent) und Kundeneinlagen mit 33,5 Mrd. Euro (rund 18 Prozent).



Bei mehr als 430 zugeteilten Orders waren Asset Manager mit einem Anteil von ca. 80% die am stärksten beteiligte Investorengruppe. Bezüglich der regionalen Verteilung haben sich mit einem Anteil von über 90% erwartungsgemäss grösstenteils europäische Investoren beteilitgt. In den beiden Anleihen kürzerer Laufzeit lag der Schwerpunkt auf Deutschland und Frankreich. In der 5-jährigen Anleihe war die stärkste Investorennachfrage aus Grossbritannien zu verzeichnen.



Die Anleihen wurden von einem Bankenkonsortium bestehend aus Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, MUFG Securities EMEA plc und Société Générale vermarktet.





Die Volkswagen Finanzdienstleistungen sind ein Geschäftsbereich der Volkswagen AG (Konzern) und umfassen die Volkswagen Financial Services AG mit ihren Beteiligungsgesellschaften, die Volkswagen Bank GmbH, die Porsche Financial Services sowie die direkt oder indirekt der Volkswagen AG gehörenden Finanzdienstleistungsgesellschaften in den USA, Kanada und Spanien – mit Ausnahme der Marken Scania sowie der Porsche Holding Salzburg. Die wesentlichen Geschäftsfelder umfassen dabei die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote. Weltweit sind bei Volkswagen Finanzdienstleistungen 15.770 Mitarbeiter beschäftigt – davon 6.670 allein in Deutschland. Die Volkswagen Finanzdienstleistungen weisen eine Bilanzsumme von rund 186,9 Milliarden Euro, ein operatives Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro und einen Bestand von rund 19,7 Millionen Verträgen aus (Stand: 31.12.2017).





(Foto: VW Arteon © Volkswagen AG)

