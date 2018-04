VST BUILDING TECHNOLOGIES erhält neue Aufträge aus Deutschland und der Slowakei

Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG, ein führender Anbieter von Technologielösungen im Hochbau, hat neue Aufträge für die Lieferung von insgesamt über 15.000 Quadratmetern VST-Wänden aus Deutschland und der Slowakei erhalten. Das Volumen der neuen Projekte, die bereits im Sommer 2018 komplett abgeschlossen sein sollen, beläuft sich auf rund 1,2 Mio. Euro.



Ein neues Projekt in Deutschland, für das VST ca. 10.500 Quadratmeter VST-Wände liefern soll, ist das Wohnquartier Süderfeld Park im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel - eine zentrale und beliebte Wohnlage mit zahlreichen Parkanlagen. Im Rahmen dieses Neubauprojekts werden sechs Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage und ein Kindergarten mit VST-Wänden errichtet. Die Bruttogeschossfläche dieser geplanten Immobilien beläuft sich auf ca. 10.000 Quadratmeter.



Der zweite Auftrag aus Deutschland umfasst die Lieferung von ca. 3.000 Quadratmetern VST-Wänden für die Errichtung eines Pflegeheims in Baden-Württemberg unweit des Bodensees. Diese Immobilie soll bereits zeitnah fertiggestellt werden. Darüber hinaus liefert VST rund 1.600 Quadratmeter VST-Wände für vier Wohnimmobilien in der Slowakei.



Über die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG

Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG bietet innovative, patentgeschützte Technologielösungen für den Hochbau, die hauptsächlich im Wohnungs- und Hotelbau, aber auch bei Pflege- und Studentenheimen eingesetzt werden. Die VST-Technologie zeichnet sich durch überlegene ökonomische und ökologische Eigenschaften im Vergleich zur herkömmlichen Bauweise aus. Die Gesellschaft verfügt über eine breite Wertschöpfungskette: diese reicht von der Projektplanung und Gebäudestatik über die Produktion der patentierten Verbundschalungstechnik-Elemente, wie Wände und Decken, im eigenen Werk sowie deren Montage und die Ausbetonierung direkt auf der Baustelle. Auch übernimmt VST Kundenaufträge für den Rohbau sowie Engineeringleistungen bei Hochbauprojekten im deutschsprachigen Raum. Darüber hinaus lizensiert VST die patentierte Technologie für ausgewählte Regionen ausserhalb der EU, liefert die dafür erforderlichen Werksanlagen und schult die Kunden im speziellen VST Planungs- und Produktions-Know-how. Die Mittelstandsanleihe der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG (WKN: A1HPZD) ist im Börsensegment Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.













(Foto: Institutional Investment Publishing GmbH)Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.