US-Anleihen bewegen sich kaum

NEW YORK (awp international) - US-amerikanische Staatsanleihen sind am Donnerstag nahezu unbewegt in den Handel gegangen. Neue Konjunkturdaten lieferten keine sichtbaren Impulse. Auch die Aufforderung der USA, Frankreichs und Deutschlands in Richtung Russland, in der Giftgas-Attacke auf zwei russische Staatsbürger auf britischem Boden für Aufklärung zu sorgen, sorgte nicht für höhere Nachfrage nach sicheren Wertpapieren. Die fest erwartete US-Börse löste nur leichten Kursdruck am Rentenmarkt aus.

Zweijährige Anleihen verloren 1/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,27 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken ebenfalls um 1/32 Punkte auf 100 Punkte. Sie rentierten mit 2,61 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stagnierten auf 99 13/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,82 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren stiegen dagegen um 1/32 Punkte auf 98 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,05 Prozent./bgf/jkr/tos