US-Anleihen: Überwiegend leichte Gewinne

NEW YORK (awp international) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag im Verlauf mehrheitlich moderat gestiegen. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstagabend ein Dekret unterzeichnet, das vorsieht, China mit Strafzöllen zu belegen. Damit zeichnet sich ein Handelskonflikt ab. Negative Impulse erhielten die Anleihekurse hingegen von robusten Industriedaten. Der Auftragseingang für langlebige Güter war im Februar deutlich stärker gestiegen als erwartet.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 auf 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,26 Prozent. Fünfjährige Anleihen gewannen 2/32 auf 100 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,61 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen rückten um 1/32 auf 99 13/32 Punkte vor. Sie rentierten mit 2,82 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren sanken hingegen um 3/32 auf 98 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,07 Prozent./edh/jsl/he