T. Rowe Price lanciert US High Yield Bond Fund in Luxemburg

T. Rowe Price lanciert im April einen US High Yield Bond Fund und ermöglicht damit Investoren Zugang zum weltgrössten und liquidesten High-Yield-Markt. Der UCITS-Fonds setzt den erfolgreichen fünfjährigen Track Record eines US-Publikumsfonds fort, den der Portfoliomanager Kevin Loome bis vor knapp einem Jahr bei Henderson verwaltete, bevor er und sein Team zu T. Rowe Price wechselten. Das konzentrierte „Best Ideas“-Portfolio bietet Zugang zu kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die die Basissektoren der US-Wirtschaft wie Energie, Telekommunikation, Industrie und Konsum repräsentieren.



Der Fonds folgt der Kombination aus einer strengen, bottom-up-orientierten Kreditauswahl mit einer vorwärtsgerichteten Analyse. „Vor dem Hintergrund einer positiven inländischen Wirtschaft profitieren US High Yield-Emittenten von den stärkeren Cashflows und den verbesserten Unternehmenskennzahlen. Die aktuell zweiprozentige Ausfallrate bei US-Hochzinsanleihen liegt etwa bei der Hälfte des historischen Durchschnitts“, so Loome, und ergänzt: „Allerdings ist der US-Hochzinsmarkt mit nur 20 Emittenten, die etwa 20 Prozent der ausstehenden Anleihen ausmachen, nach wie vor sehr konzentriert.“



Carsten Kutschera, Head of Germany and Austria, kommentiert: „US High Yield Bonds stellen für Investoren, die auf der Suche nach regelmässigem Einkommen sind, ein ertragreiches und glücklicherweise recht ineffizientes Jagdrevier dar. Sie können von der aktiven Auswahl kleiner und wenig gehandelter Segmente profitieren, die für die nächsten Jahre die Möglichkeit bieten, überdurchschnittlich zu performen.“ Für Investoren sei es im aktuellen Umfeld wichtig, sich verstärkt auf das Kreditrisiko zu konzentrieren, da sich der Markt in der späten Phase eines expansiven Kreditzyklus befinde. Bei weiter steigenden Zinsen dürften die Ausfälle von den derzeit niedrigen Niveaus steigen. „Vor diesem Hintergrund kommt der richtigen Titelauswahl mehr denn je eine grosse Bedeutung zu“, so Kutschera.



Der US High Yield Bond Fund ergänzt das Hochzins-Angebot von T. Rowe Price, das bereits zwei unterschiedliche globale High Yield Bond Fonds und den European High Yield Bond Fonds umfasst. Das Haus investiert seit 1984 in Hochzinsanleihen und verwaltete zuletzt rund 30 Mrd. USD in diesem Segment.





„Die Assetklasse bietet attraktive Kupons. 2018 dürfte eher ein Kupon-Jahr werden. Nach unserer Einschätzung bleiben Ausfälle weiter im historischen Kontext niedrig. Dies deckt sich mit der Prognose von Moody´s. Im Vergleich zu Europa ist der US High Yield-Markt grösser: im US High Yield-Universum gibt es fast 900 Emittenten im Vergleich zu weniger als 550 in Europa. Zudem gibt es in den USA einen klaren Renditevorteil, sowohl wegen des Zinsniveaus als auch der Indexstruktur. So gibt es in den USA z.B. mehr Emittenten aus den Sektoren Energy, Metals und Mining. High Yield-Anleihen bieten historische Renditen, die fast auf dem Niveau von Aktien liegen, dies aber bei niedrigerer Volitalität. Der Fonds eignet sich grundsätzlich für jeden Investor, das entsprechende Risikobewusstsein vorausgesetzt.“, erläutert Kutschera.







Carsten Kutschera

© T. Rowe Price)









Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.