Finnischer Projektentwickler SRV emittiert 4-jährige Anleihe mit einem Volumen von 75 Mio. Euro

Der finnische Projektentwickler SRV Group Oyj emittiert eine 4-jährige Anleihe mit einem Volumen von 75 Mio. Euro. Die Transaktion wird von OP Corporate Bank und Swedbank als Joint-Lead Manager begleitet. Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG als Co-Manager.

Den Anlegern der 5,00%-SRV Anleihe 2013/18 (ISIN FI4000076617) mit einer Laufzeit bis 18.12.2018 wird ein Kaufangebot unterbreitet. Für eine Anleihe im Nominalwert von 1.000 Euro erhalten Anleger 1.037,73 Euro zuzüglich Stückzinsen. Das Angebot endet am 16.03.2018. Investoren der SRV-Anleihe 2013/18, die das Rückkaufangebot annehmen, erhalten bei der Emission der neuen Anleihe eine bevorrechtigte Zuteilung.SRV wurde 1987 gegründet und ist seit 2007 börsennotiert. Im vergangenen Jahr erzielte die Gesellschaft einen Umsatz von 1.116,1 Mio. Euro (nach 884,1 Mio. Euro). Das EBITDA ging dabei auf 22,8 Mio. Euro (34,3 Mio. Euro) zurück.Die Eigenkapitalquote betrug zum 31.12.2017 rund 35,5%, das Net Debt 297,6 Mio. Euro. Die Gesellschaft hat einen Auftragsbestand von 1.547,9 Mio. Euro. 69% der Assets befinden sich in Finnland, 30% international (Russland und Estland). 98% des Umsatzes wurde 2017 in Finnland erzielt, 2% in Russland und Estland. Die Entwicklung des Rubel hatte 2017 einen negativen Ergebniseffekt von 11,7 Mio. Euro.Die EBITDA Interest Coverage Ratio lag 2017 bei 2,4, das bereinigte Net Debt/EBITDA betrug 10,1.Für das laufende Jahr erwartet die Gesellschaft einen rückläufigen Umsatz. Auch beim operativen Ergebnis wird ein Rückgang erwartet. Denn im laufenden Jahr werden voraussichtlich weniger Wohneinheiten fertiggestellt als im Vorjahr (526 Wohneinheiten, nach 782 Wohneinheiten 2017). Zudem sind die Margen bei einigen aktuellen Projekten niedriger als erwartet. Für das kommende Jahr erwarten Analysten dann eine deutliche Ergebnissteigerung. Bis zum Jahr 2022 möchte die Gesellschaft die Margen deutlich steigern. Beim Operative Operating Profit wird eine Marge von 8% angestrebt (2017: 2,6%). Die Eigenkapitalrendite soll auf mindestens 15% steigen (2017 waren es 2,0%).- Positiver Track Record am Kapitalmarkt.- Steigende Gewinne ab 2019 erwartet.- Hoher Auftragsbestand von über 1,5 Mrd. Euro, was etwa dem 1,4-fachen Jahresumsatz entspricht.- Hohe Transparenz und sehr ausführliche Quartalsberichterstattung in Englisch ( www.srv.fi ).- 2017 schwache Kennzahlen, insbesondere zur Verschuldung (bereinigtes Net Debt/EBITDA über 10).- Enttäuschender Ausblick für 2018.2017 war für SRV ein schwaches Jahr, auch 2018 dürfte eher enttäuschend verlaufen. Doch die Gesellschaft hat einen hohen Auftragsbestand, der etwa dem 1,4-fahren Jahresumsatz entspricht. Analysten erwarten bereits für 2019 einen deutlichen Ergebnisanstieg. Bis 2022 möchte die Gesellschaft die Ertragssituation erheblich verbessern. Positiv ist auch die sehr detaillierte Berichterstattung (in Englisch).Für die Emission der 6,875%-Anleihe 2016/21 (FI4000198122) wurde die Gesellschaft vom BOND MAGAZINE als bester Anleiheemittent eines SME-Bonds (Mittelstandsanleihe) im Jahr 2016 ausgezeichnet. Die Anleihe notiert aktuell bei 107,90%. Trotz der aktuellen Ertragsdelle spricht vieles auch für eine positive Entwicklung der neuen Anleihe.