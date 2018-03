Erfolgreiche Premiere: Deutsche Hypo platziert erstmals GBP-Benchmark-Hypothekenpfandbrief

Die Deutsche Hypothekenbank hat erstmals einen Benchmark-Hypothekenpfandbrief in Britischen Pfund (GBP) platziert. Die Emission mit einem Volumen von 325 Mio. GBP hat eine Laufzeit von drei Jahren. Der Kupon des GBP-Floaters beträgt +27 Basispunkte über dem 3-Monats-GBP-LIBOR. Der Ausgabekurs lag bei 99,85%.





Die Deutsche Hypo ist bei der Transaktion von den Joint-Lead Managern Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan und TD Securities sowie der NORD/LB als Co-Lead Manager unterstützt worden. Das Orderbuch umfasste überwiegend grossvolumige Orders aus Deutschland, Grossbritannien und Norwegen. Käufer der Emission waren insbesondere Asset Manager, Banken und staatsnahe Stellen.



„Mit der Emission unseres ersten Grünen Pfandbriefs Ende 2017 und dieser erfolgreichen Emission unserer ersten Benchmark-Emission in Pfund Sterling haben wir unsere Refinanzierungstätigkeiten entscheidend weiterentwickelt“, unterstreicht Sabine Barthauer, Mitglied des Vorstands der Deutschen Hypo. „Wir haben damit sowohl unsere Investorenbasis vergrössert als auch unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit im gewerblichen Immobilienfinanzierungsgeschäft weiter stärken können. Die Bedeutung dieser Emission liegt darin, dass sie der Refinanzierung des aktiven Neugeschäftes unserer Niederlassung London dient.“



Die Deutsche Hypo ist ein renommierter Emittent am Pfandbriefmarkt. Die Deutsche Hypo emittiert neben Pfandbriefen auch ungedeckte Inhaber- und Namensschuldverschreibungen.



Die Eckdaten der Benchmark-Emission im Überblick

Emittent:







Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)Format: Hypotheken-PfandbriefWKN: DHY493Fälligkeit: 22. März 2021Volumen: 325 Mio. GBPSpread: 3M-Libor plus 32 BasispunkteKupon: 3M-Libor plus 27 BasispunkteRating: Aa1 (Moody’s)Börsennotiz: Hannover(Foto: © Deutsche Hypo)Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.