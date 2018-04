Dentons erweitert Restrukturierungspraxis mit zwei Neuzugängen

Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons verstärkt sich mit Dr. Petra Brenner





(Foto: Dr. Petra Brenner © Dentons)





und Verena Etzel gleich mehrfach am Frankfurter Standort. Beide werden Teil des namhaften Restrukturierungs- und Insolvenzrechtsteams um Andreas Ziegenhagen und werden ebenfalls mit dem im vergangenen Jahr durch zahlreiche Quereinsteiger gewachsenen Bank- und Kapitalmarktrechtsteam um Dr. Arne Klüwer und Robert Michels zusammenarbeiten und insbesondere auch zu Kapitalstrukturierungsthemen beraten., die zum April als Partnerin eingestiegen ist, kommt von der Corporate Finance Beratung One Square, wo sie zuletzt als Managing Director den Standort Frankfurt leitete. Sie verfügt über umfassende Erfahrung im Bank- und Finanzrecht sowie in Finanzrestrukturierungen in- und ausserhalb der Insolvenz und war bereits für führende internationale Kanzleien sowie für eine englische Grossbank und eine internationale Investmentbank tätig.startet zum Mai als Sozia. Sie berät Unternehmen, Gläubiger und Investoren in komplexen Restrukturierungsmandaten in und ausserhalb der Insolvenz. So war sie beispielsweise im Rahmen der umfassenden Finanzrestrukturierungen von APCOA PARKING, BASLER Fashion und Praktiker tätig. Zudem berät sie bei Distressed-M&A-Transaktionen und zu allen Fragen des deutschen Insolvenzrechts und verfügt über praktische Erfahrung auch in strukturierten Finanzierungen, NPL-Transaktionen und der Insolvenzverwaltung. Sie schliesst derzeit ein Executive MBA-Studium an der Universität St. Gallen ab und verfügt über langjährige Beratungserfahrung in internationalen Kanzleien wie Clifford Chance, Linklaters und zuletzt Willkie Farr & Gallagher.Andreas Ziegenhagen, Germany Managing Partner und Leiter der Praxisgruppe Restrukturierung und Insolvenz: „Mit Petra Brenner und Verena Etzel stärken wir einen unserer strategischen Kernbereiche, die Insolvenz- und Sanierungsberatung, und bauen gleichzeitig den Schnittstellenbereich zum Bank- und Kapitalmarktrecht – die Beratung im Segment Finanzrestrukturierungen – am Finanzplatz Frankfurt weiter aus."Robert Michels, Frankfurt Managing Partner: „Petra Brenner und Verena Etzel passen mit ihrem Profil perfekt zu uns. Wir freuen uns über ihre Verstärkung und ihre Expertise."Dr. Petra Brenner: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und die Zusammenarbeit mit den Kollegen."Verena Etzel: „Dentons ist eine erstklassige Adresse für anspruchsvolle und umfassende Beratung in allen Teilbereichen von Restrukturierung und Insolvenz. Ich freue mich ganz besonders auf die Zusammenarbeit mit einem solch namhaften und inhaltlich so breit aufgestellten Team."Die Restrukturierungspraxis zählt mit den Neuzugängen über 20 Rechtsanwälte. Zuletzt war die Praxis um den Partner Daniel Fritz gewachsen, der ebenfalls im Frankfurter Büro tätig ist. Der Frankfurter Standort hat sich in den vergangenen zwei Jahren mit nun mehr als 45 Berufsträgern nahezu verdoppelt. Ebenfalls zum April konnte mit dem Bankaufsichtsrechtler Michael Huertas ein weiterer Partner für das Büro gewonnen werden.