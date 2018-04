CORESTATE und Universal-Investment erwerben 271 Studentenapartments in München für die Bayerische Versorgungskammer

Die CORESTATE Capital Holding S.A., ein vollintegrierter Immobilien Investment Manager und Co-Investor mit Sitz in Luxemburg, hat das Studentenapartmenthaus "Reserl" in München im Rahmen eines Asset-Deals vom Projektentwickler STRABAG Real Estate GmbH erworben. Das Objekt wird Teil des Immobilien-Umbrella-Fonds, der für die Bayerische Versorgungskammer auf der Luxemburger AIF-Plattform von Universal-Investment aufgelegt wurde.



Das Gebäude verfügt über eine Gesamtwohnfläche von knapp 6.300 m². Neben 271 Studentenapartments beinhaltet es einen Bio-Supermarkt und eine Gastronomieeinheit mit einer Gesamtfläche von 785 m². Die Apartments wurden im Herbst letzten Jahres bezogen, die vollständige Fertigstellung des Objektes erfolgte im Februar 2018.



Das Reserl befindet sich direkt an der U-Bahn-Station Brudermühlstrasse im Münchner Stadtteil Sendling. Sowohl die Innenstadt als auch die Ludwig-Maximilians-Universität sind von dort in 15 Minuten erreichbar.



Thomas Landschreiber, CIO der CORESTATE ergänzt: "Bereits bei der Konzeptionierung des Gebäudes wurde an eine mögliche Drittverwendung und flexible Gestaltung gedacht: Die Apartments lassen sich aufteilen, sind einzeln abrechenbar und somit leicht zu privatisieren. CORESTATE ist durch seine Erfahrung im Bereich studentisches Wohnen und Mikroapartments in der Lage neue Konzepte anzugehen und umzusetzen."



"Bei dem Verkauf haben wir von dem angespannten Münchner Wohnungsmarkt und der zentralen Lage des Objektes ebenso profitiert wie von der Entwicklung eines modernen Wohnkonzepts", zeigt sich Rainer M. Schäfer, Geschäftsführer der STRABAG Real Estate zufrieden.



UPARTMENTS Real Estate GmbH, Teil der CORESTATE Gruppe, wird den Betrieb des Objekts übernehmen.













Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.