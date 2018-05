Behrens AG: Umsatz im ersten Quartal 2018 um 8,0% gestiegen

Die Joh. Friedrich Behrens AG, einer der europaweit führenden Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungsmitteln, meldet für das erste Quartal 2018 eine Fortsetzung des Wachstumskurses. Auf Konzernebene stiegen die Umsatzerlöse um 2,4 Mio. Euro auf 32,0 Mio. Euro (Vj. 29,6 Mio. Euro). Vor allem auf den Absatzmärkten in den USA, Frankreich, Deutschland, Italien, Österreich und der Slowakei steigerte die Behrens-Gruppe die Umsätze überproportional. Auch die neuen Standorte Schweden und Belgien lagen über den eigenen Erwartungen.



Auf Basis der nach wie vor stahlpreisbedingt hohen Materialaufwandsquote von 59,4% und der Personalaufwandsquote von 19,5% liegt das EBIT der Behrens-Gruppe nach den ersten drei Monaten 2018 um 5,7% unter dem Vergleichszeitraum 2017. Mit 1,6 Mio. Euro entspricht es 4,9% des Umsatzes und damit nicht ganz den Erwartungen des Vorstandes von 5,0% bis 6,0%.



Die Finanzierungsaufwendungen der Behrens-Gruppe sind nach der erfolgreichen Refinanzierung der Betriebsimmobilie im letzten Jahr um 0,2 Mio. Euro zurückgegangen. Das EBT liegt dadurch bei 0,7 Mio. Euro und damit über dem Vergleichszeitraum 2017. Die EBT-Marge konnte somit von 1,9% auf 2,3% gesteigert werden.



Im laufenden Jahr 2018 plant die Behrens-Gruppe eine Fortsetzung des Umsatzwachstums, basierend auf der neuen Produktreihe "Nagelplatten", dem Markenrelaunch "KMR", der besseren Bearbeitung des skandinavischen Marktes sowie dem weiteren Ausbau der Niederlassung in Belgien. Der Fokus wird dabei auf der Qualität der Umsätze und besonders der Margenentwicklung liegen.



Der Vorstandsvorsitzende Tobias Fischer-Zernin rechnet mit einem Umsatzwachstum zwischen 1,5% und 3,0%: "Wir sind sehr zuversichtlich, mit den bereits laufenden Massnahmen zur Margensteigerung wieder auf das Niveau von 2016 und damit zu deutlich höheren Deckungsbeiträgen zurück zu finden." Daher wird in 2018 mit einer EBIT-Marge zwischen 5,0% und 6,0% und einer Jahresergebnis-Marge zwischen 0,5% und 1,5% gerechnet. Neben der positiven operativen Entwicklung bleiben die weitere Steigerung der Ertragskraft und die Rückführung der Verschuldung oberstes Ziel für 2018.





http://www.fixed-income.org/

(Foto: © Behrens AG)



(Foto: © Behrens AG)

Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.