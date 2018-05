AUKTION/Bund stockt zwei inflationsindexierte Anleihen um 750 Mio EUR auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Finanzagentur hat am Dienstag zwei inflationsindexierte Bundesanleihen im Gesamtvolumen von 750 Millionen Euro aufgestockt. Dabei teilte die Agentur Schuldtitel mit Laufzeit 2030 und einem Kupon von 0,5 Prozent im Umfang von 407 Millionen Euro zu, bei solchen mit Fälligkeit 2046 und einem Kupon von 0,1 Prozent betrug das Zuteilungsvolumen 200 Millionen Euro. Zum Zwecke der Marktpflege wurden Schuldtitel im Umfang von 93 Millionen bzw. 50 Millionen Euro in den Eigenbestand des Bundes genommen, so dass sich die avisierten Emissionsvolumina von 500 Millionen bzw. 250 Millionen Euro einstellten.

Laut durchführender Bundesbank wurden 100 und 55 Prozent der Gebote zum niedrigsten Kurs für die Titel mit Laufzeit 2030 bzw. 2046 befriedigt. Auf Nichtwettbewerbsbasis wurden 80 bzw. 100 Prozent der Offerten zum gewichteten Durchschnittspreis bedient.

An der Aufstockung des Papiers mit Fälligkeit 2030 beteiligten sich 20 der 36 Mitglieder zählenden Bietergruppe Bundesemissionen. Sie gaben 43 Gebote im Gesamtvolumen von 790 Millionen Euro ab. An der Aufstockung der Anleihe mit Laufzeit 2046 beteiligten sich 20 der 36 Mitglieder zählenden Bietergruppe Bundesemissionen. Sie gaben 35 Gebote im Gesamtvolumen von 338 Millionen Euro ab.

Zu den Auktionen wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherigen Versteigerungen vom 6. März bzw. 9. Januar):

Emission 0,50-prozentige inflationindexierte Bundesanleihe

mit Laufzeit 15. April 2030

Volumen 500 Mio EUR

Bietungsvolumen 790 Mio EUR

Zuteilungsbetrag 407 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,9 (1,3)

Durchschnittsrend. -0,77% (-0,55%)

Durchschnittskurs 115,92 (113,12)

Mindestkurs 115,92 (113,07)

Valutierung 10. Mai 2018

Emission 0,10-prozentige inflationsindexierte Bundesanleihe

mit Laufzeit 15. April 2046

Volumen 250 Mio EUR

Bietungsvolumen 338 Mio EUR

Zuteilungsbetrag 200 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,7 (1,7)

Durchschnittsrend. -0,46% (-0,45%)

Durchschnittskurs 116,84 (116,65)

Mindestkurs 116,81 (116,58)

Valutierung 10. Mai 2018

