„Unser Team arbeitet aktuell an 80 Solarprojekten mit einer Gesamtleistung von 1.600 Megawatt-Peak“, Interview mit Karsten Reetz, reconcept-Gruppe

Mit dem reconcept Solar Bond Deutschland III finanziert die reconcept-Gruppe vor allem die Weiterentwicklung unserer aktuellen Solarpark-Projekte in Deutschland. Hier sieht man grosses Wachstumspotenzial und attraktive Rahmen­bedin­gungen, wie Geschäfts­führer Karsten Reetz im Gespräch mit dem BOND MAGAZINE erläutert. Der Bundestagswahl sieht er relativ entspannt entgegen. Denn an Erneuerbaren Energien führt kein Weg vorbei, um eine klimafreundliche Transformation des Energiesektors erreichen zu können.



BOND MAGAZINE: Sie begeben in der reconcept-Gruppe die siebte Anleihe. Wie wollen Sie die Mittel verwenden?



Reetz: Unsere neue Solar-Anleihe, der reconcept Solar Bond Deutschland III, finanziert vor allem die Weiterentwicklung unserer aktuellen Solarpark-Projekte, gleichzeitig bauen wir unsere Projektpipeline kontinuierlich weiter aus. Unser Team arbeitet aktuell an 80 Solarprojekten mit einer Gesamtleistung von 1.600 Megawatt-Peak. Die Projektpipeline wuchs damit in weniger als zwei Jahren um rund das Doppelte . Jetzt gilt es, die Projekte weiter voranzutreiben – bis zur Baureife.



BOND MAGAZINE: Das Kapital wird also ausschliesslich für Solarprojekte (Freiflächen) in Deutschland verwendet?



Reetz: Das ist richtig, wir konzentrieren uns zu 100% auf Deutschland. Hier sehen wir ein grosses Wachstumspotenzial und attraktive Rahmenbedingungen. Wir konzentrieren uns dabei auf die Projektentwicklung bestehender Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit und ohne Speicherlösungen. Im Rahmen der Mittelverwendung haben wir zudem grundsätzlich auch die Möglichkeit, Projektrechte an gewerblichen Photovoltaik-Aufdachanlagen zu erwerben. Aber der Fokus liegt ganz klar auf Photovoltaik-Freiflächenanlagen – nicht nur beim Ankauf, sondern vor allem auch in der Entwicklung. Unsere gut gefüllte Pipeline ist dabei verteilt über die Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg.



BOND MAGAZINE: Wie lange halten Sie die Projekte bis zum Verkauf?



Reetz: Üblicherweise dauert die Entwicklung der Projekte bis zum Ready-to-build-Status ca. zweieinhalb bis dreieinhalb Jahre, bevor wir sie gewinnbringend an Investoren verkaufen. Das hängt bspw. auch davon ab, wie schnell Gemeinden ihre Entscheidungen treffen und wie der Status der einzelnen Projekte ist.



BOND MAGAZINE: Wenn Sie eine Kapitalbindung von 2,5-3,5 Jahren haben, dann können Sie während der Anleihelaufzeit rechnerisch mehrere Projekte nacheinander finanzieren?



Reetz: Ja, das ist absolut richtig. Diese erhöhte Wertschöpfung trägt aus unserer Sicht erheblich zur Attraktivität unserer neuen Solar-Anleihe bei – sowohl für uns als auch für unsere Anleger.



BOND MAGAZINE: Wo ist der Engpass in Ihrem Geschäft?



Reetz: Aktuell sehen wir die grössten Herausforderungen vor allem in den Genehmigungsprozessen auf Gemeindeebene. Immer wieder erleben wir, dass sich Gemeinden mit der Erteilung von Freigaben schwertun. Dies ist häufig auf lange Entscheidungswege und zahlreiche Abstimmungsrunden zurückzuführen. Der daraus resultierende Zeitaufwand wirkt sich spürbar auf die gesamte Projektentwicklungsdauer aus.



Zudem stellt auch der Bereich Personal eine Herausforderung dar. Mit dem Wachstum unserer Pipeline steigt gleichzeitig der Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern. Wir suchen kontinuierlich nach geeigneten Fachkräften, insbesondere Experten für technische Planung und Elektrotechnik sowie erfahrenen Projektentwicklern und Ingenieuren.



BOND MAGAZINE: Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf die Bundestagswahl?



Reetz: Wir sehen der Bundestagswahl relativ entspannt entgegen. Der Grund liegt auf der Hand: An Erneuerbaren Energien führt kein Weg vorbei, um eine klimafreundliche Transformation des Energiesektors erreichen zu können. Über diesen längst unumkehrbaren Trend gibt es keine zwei Meinungen. Es stellt sich lediglich die Frage, unter welchen Rahmenbedingungen der dringend erforderliche Ausbau zukünftig erfolgen wird.



Dass Solarenergie für die Stromerzeugung in Deutschland inzwischen systemrelevant ist, spielt uns zusätzlich in die Karten. Darüber hinaus profitieren wir auch vom attraktiven Marktumfeld. Nach dem Rekordjahr 2023, in dem über eine Million neue Solaranlagen ans Netz gingen, wurden allein im ersten Halbjahr 2024 rund 516.000 weitere Anlagen mit einer Leistung von 7,6 Gigawatt installiert. Damit erreichte die Gesamtleistung der 4,3 Millionen installierten Solaranlagen bereits Ende Juni 2024 mehr als 90 Gigawatt und übertraf somit bereits das Photovoltaik-Ausbauziel von 88 Gigawatt für das gesamte Jahr. Ab 2026 soll mehr als dreimal so viel Solarenergie zugebaut werden wie bisher. An dieser attraktiven Entwicklung wollen wir weiterhin partizipieren, indem wir unser Photovoltaik-Portfolio konsequent ausbauen.



BOND MAGAZINE: Wie sind die Eckdaten der neuen Anleihe?



Reetz: Unser reconcept Solar Bond Deutschland III bietet über die Laufzeit von sechs Jahren einen Festzins von 6,50% p.a., den wir halbjährlich auszahlen. Unsere neue Solar-Anleihe ist depotfähig und wird voraussichtlich am 6. Oktober 2025 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden. Die Anleihebedingungen beinhalten als besondere Schutzrechte für die Investoren u. a. eine Negativverpflichtung, eine Transparenzverpflichtung, eine Positivverpflichtung sowie ein Sonderkündigungsrecht für die Anleger bei einem Drittverzug.



BOND MAGAZINE: Wie wollen Sie die Anleihe am Laufzeitende zurückzahlen?



Reetz: Die Rückzahlung erfolgt durch Verkaufserlöse. Dazu planen wir, die Photovoltaik-Projekte in der Regel mit Baureife oder in anderen fortgeschrittenen Entwicklungsstadien zu veräussern. Der Weiterverkauf von Projektrechten ist eine zusätzliche Option; ebenso wie eine teilweise Refinanzierung bei Bedarf.



BOND MAGAZINE: Wie wird die Anleihe vertrieben? Eine Platzierung über DirectPlace ist nicht geplant, oder?



Reetz: Interessierte Anleger können unseren reconcept Solar Bond Deutschland III wie üblich bequem über unsere Webseite unter www.reconcept.de/ir zeichnen - entweder über einen Zeichnungsschein oder mittels einer digitalen Zeichnungsstrecke. Zusätzlich erfolgt der Vertrieb über ausgewählte Partner.



BOND MAGAZINE: Mit der jetzt siebten Anleihe scheinen Sie Gefallen an dem Thema gefunden zu haben. Welche weiteren Kapitalmarkttransaktionen dürfen wir erwarten?



Reetz: Der Finanzierungsbaustein Anleihe hat sich seit unserem Kapitalmarktdebüt 2020 erfolgreich bewährt und alle Erwartungen vollumfänglich erfüllt – sowohl unsere als auch die unserer Anleger. Dank hoher Nachfrage erreichten unsere Green und Solar Bonds ihre ursprünglichen Emissionsvolumen stets zu 100 Prozent, häufig haben wir sogar aufstocken können. Auf diesem Wege konnten wir unser Wachstum finanzieren und damit die mittlerweile mehr als 25-jährige Erfolgsgeschichte von reconcept nahtlos fortsetzen. Mit Blick auf die Zukunft werden wir unsere bewährte Finanzierungsstrategie konsequent fortsetzen, natürlich stets auf Grundlage unseres eigenen Bedarfs und der Investorennachfrage. So viel sei schon jetzt gesagt: Wir werden unseren starken Kapitalmarkt-Track-Record definitiv weiter ausbauen.



BOND MAGAZINE: Vielen Dank für das Gespräch.



Das Interview führte Christian Schiffmacher, https://www.fixed-income.org/ / https://www.green-bonds.com/



Eckdaten des reconcept Solar Bond Deutschland III

Emittentin reconcept Solar Deutschland GmbH Status nicht nachrangig, nicht besichert Kupon 6,50% p.a. Zinszahlung halbjährlich Zeichnungsfrist 28.11.2024 bis 27.11.2025 über www.reconcept.de/ir Valuta 05.05.2025 Laufzeit 05.05.2031 (6 Jahre) Emissionsvolumen bis zu 10 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A4DE123 / A4DE12 Stückelung 1.000 Euro Anwendbares Recht Deutsches Recht Listing voraussichtlich am 06.10.2025 im Open Market Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH Internet, Wertpapierprospekt www.reconcept.de/ir