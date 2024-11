„Grosses Potenzial sehen wir vor allem bei den Themen individuelles Training und Digitalisierung/KI“, Interview mit Christian Keck, CEO, EasyMotion Tec AG

Die EasyMotion Tec AG möchte mit den Mitteln aus der Anleihe­emission das Produkt­portfolio weiter ausbauen. Der Netto­emissions­erlös soll u.a. für das inter­nationale Wachstum, strategische Partner­schaften und Markt­akqui­sitionen verwendet werden, wie CEO Christian Keck im Gespräch mit dem BOND MAGAZINE erläutert. Grosses Potenzial sieht er insbe­sondere bei den Themen individuelles Training und Digitalisierung /KI.



BOND MAGAZINE: In welchen Bereichen ist EasyMotion Tec tätig?



Keck: Wir haben uns auf den attraktiven Gesundheits- und Fitnessmarkt fokussiert und verfügen über ein diversifiziertes Geschäftsmodell in diesem Bereich. So entwickeln, produzieren und vertreiben wir erstklassige und digitale Gesundheits- und Fitnessgeräte. Die Basis unseres starken Geschäftsmodells bilden die drei Marken milon, five und EasyMotionSkin. milon stellt beispielsweise hochdigitale Fitnessgeräte mit KI-Anwendungen her, die in 4.000 Einrichtungen weltweit wie Fitnessstudios, Physiotherapie-Praxen oder Rehakliniken eingesetzt werden. EasyMotion Skin bietet ein innovatives Gerät, das dank patentierter Trockenelektroden-Technologie einen grossen Teil der Muskeln im Körper stimuliert und trainiert. Die Marke five stellt hochwertige und im Schwarzwald handgefertigte Fitnessgeräte aus Holz her, die u.a. fürs Faszientraining verwendet werden können.



BOND MAGAZINE: Über welche Kanäle werden die Produkte vertrieben und wer sind Ihre Zielkunden?



Keck: Wir haben einen sehr breiten Kundenstamm und sind sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich vertreten. Die Geräte von milon und five werden vornehmlich B2C vertrieben und kommen klassisch in Fitnessstudios oder Rehakliniken und Gesundheitszentren zum Einsatz. Wir werden für milon ausserdem noch in diesem Monat eine neue Geräteserie launchen, die recht preiswert ist und deren Zielgruppe u.a. Ketten- und Discountermärkte sind. EasyMotion Skin fokussiert sich hingegen zum Grossteil auf B2B-Kunden. Das EMS-Gerät kann via Abo-Service genutzt werden, z.B. im Studio, oder über den Onlinehandel direkt erworben werden. Das Abo-Modell bietet den Vorteil der wiederkehrenden Einnahmen.



BOND MAGAZINE: Weshalb haben Sie sich für eine Anleiheemission entschieden und wie wollen Sie die Mittel aus der Anleiheemission verwenden?



Keck: Mit den Mitteln aus der Anleiheemission wollen wir unser Produktportfolio weiter ausbauen. Der Nettoemissionserlös soll u.a. für das internationale Wachstum, strategische Partnerschaften und Marktakquisitionen verwendet werden. Daneben wollen wir aber auch einen gewissen Anteil für die Forschung und Entwicklung neuer Fitness-Produkte verwenden. Unsere Positionierung als ganzheitlicher Anbieter von Fitness- und Gesundheitslösungen wollen wir stärken und noch intensiver in Digitalisierung und KI investieren. Die Emission einer Anleihe ist für uns deshalb ein guter und wichtiger Schritt, um unser Wachstum zu forcieren. Mit dem attraktiven Kupon von 8,50% können Anleihegläubiger von unseren starken Produkten profitieren.



BOND MAGAZINE: Wie sind die Eckdaten Ihrer Anleihe?



Keck: Wir begeben eine Anleihe mit einem Kupon von 8,50% und einer Laufzeit bis 2029. Die Stückelung der Anleihe liegt bei 1.000 Euro und das Volumen bei bis zu 24 Mio. Euro. Die Anleihe kann über Direct Place der Deutschen Börse bis 9. Dezember gezeichnet werden. Danach ist die Zeichnung bei uns direkt möglich, indem die entsprechenden Zeichnungsscheine auf unserer Webseite in der Investor Relations-Sektion heruntergeladen werden können.



BOND MAGAZINE: Wie ist Ihre Aktionärsstruktur und wer sind die wirtschaftlich Berechtigten?



Keck: Mehrheitseigentümer der EasyMotion Tec ist mit 88% die Maponos Holding, etwa 12% der Aktien sind im Free float. Alleingesellschafter der Maponos Holding ist der erfolgreiche Unternehmer Christian Jäger.



BOND MAGAZINE: Ihr Umsatz ist im letzten Jahr zurückgegangen, der Umsatz ist für einen Anleiheemittenten auch recht überschaubar. Woran liegt das?



Keck: In diesem Fall muss berücksichtig werden, dass im Zahlenwerk nur die Umsatzerlöse der EasyMotion Tec abgebildet sind. Die anderen Gesellschaften der Gruppe, wie milon und five, sind zum Geschäftsjahr 2023 noch nicht berücksichtigt. Insbesondere die milon ist um ein Vielfaches grösser als die EasyMotion Tec.



BOND MAGAZINE: Welches Marktpotenzial sehen Sie?



Keck: Generell ist der Gesundheits- und Fitnessmarkt ein sehr attraktiver Markt, denn die Gesellschaft wird immer gesundheitsbewusster und legt Wert auf eine gute körperliche Fitness. Das ist schon seit vielen Jahren ein starkes Trendthema. Laut einer Studie von Deloitte sind allein 2023 die Fitnessstudio-Mitgliedschaften in Deutschland um knapp 10 Prozent auf 11,3 Millionen gestiegen. Grosses Potenzial sehen wir vor allem bei den Themen individuelles Training und Digitalisierung/KI . Dank unserer smarten High Tech-Fitnessgeräte können Trainierende nach einem individuellen, massgeschneiderten Plan trainieren, was immer wichtiger für den Kunden wird.



BOND MAGAZINE: Sie haben eine hohe Eigenkapitalausstattung. Diese kam in erste Linie durch eine Sacheinlage im Volumen von 120,45 Mio. Euro der milon Holding GmbH zustande. Welchen Umsatz erzielt das Unternehmen und welches Potenzial sehen Sie bei der milon Holding?



Keck: Mit der Übernahme der milon konnten wir unsere Marktstellung als Health Solutions Konzern nochmals deutlich am Markt ausbauen. Allein in der DACH-Region hat milon einen beachtlichen Marktanteil von 47%, zudem trainieren 1 Mio. Kunden an milon Geräten. Das grosse Potenzial der milon liegt im hohen Digitalisierungsgrad der Gesellschaft. Kontinuierliche Einnahmen generiert milon durch Saas-Lizenzen, Wartungsverträge und Werbeeinnahmen. Mit „milon you“ verfügt milon über eine KI-Anwendung in den High Tech Fitnessgeräten, die wertvolle Daten der Trainierenden für ein individuelles Fitnesstraining sammelt und auswertet. Durch die Weiterentwicklung der KI -Plattform besteht die Möglichkeit zu noch präziseren Gesundheitsanalysen. So können z.B. gesundheitliche Risiken von Trainierenden identifiziert sowie entsprechende Präventivmassnahmen abgeleitet werden. Unser Ziel ist es, ganzheitliche Gesundheitslösungen am Markt anzubieten – hier sehen wir deutliches Potenzial.



BOND MAGAZINE: Wenn ich das richtig verstehe, hat Ihr Mehrheitsaktionär Maponos auch die Milon in die EasyMotion Tec eingebracht?



Keck: Das ist richtig. Im September 2023 wurde die milon mittels Sachkapitalerhöhung in die EasyMotion Gruppe eingebracht. Die Maponos Holding hat in dem Zuge 19,2 Millionen neue Inhaberaktien gezeichnet und im Gegenzug sämtliche Anteile der milon Holding in die EasyMotionSkin Tec eingebracht.



BOND MAGAZINE: Wie werden Sie die Anleihe am Laufzeitende zurückzahlen?



Keck: Wir erwarten eine erfolgreiche operative Geschäftsentwicklung. Durch die Übernahme der milon und deren Tochter five haben wir bereits Synergien im Bereich, Logistik und Weiterentwicklung gehoben. Unsere Hightech-Fitnessprodukte können zudem untereinander vernetzt werden, wie beispielsweise das EasyMotion Skin-Gerät mit den milon-Geräten. Damit können wir effizient am Markt agieren und gleichzeitig das Kundenerlebnis steigern. Durch verstärkte Digitalisierung und Internationalisierung erwarten wir eine kontinuierliche Umsatzsteigerung in den nächsten fünf Jahren. Diese positiven Geschäftsperspektiven werden es uns auch ermöglichen, alle Ansprüche der Anleihegläubiger, also sowohl Zinszahlungen als auch die Rückzahlung der Anleihe, pünktlich und fristgerecht zu bedienen.



BOND MAGAZINE: Vielen Dank für das Gespräch.



Das Interview führte Christian Schiffmacher, www.fixed-income.org



Eckdaten der EasyMotion Tec-Anleihe

Emittent EasyMotion Tec AG, Triesen, Liechtenstein Kupon 8,50% p.a. Status unbesichert Zeichnungsfrist 22.11.−09.12.2024 (über Börse Frankfurt),

bis 19.11.2025 (über EasyMotion Tec) Valuta 13.12.2024 Laufzeit 13.12.2029 (5 Jahre) Volumen bis zu 24 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A3L3V28 / A3L3V2 Stückelung 1.000 Euro Listing Open Market, Frankfurt Internet / Wertpapierprospekt www.easymotion.ag