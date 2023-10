“Wir möchten ein ausgewogenes Fälligkeitsprofil haben”, James Etherington, Group CFO der 4finance S.A.

Die 4finance S.A., Luxemburg/Riga, möchte die 11,25%-Anleihe 2016/25 um drei Jahre verlängern. James Etherington, Group CFO der 4finance S.A., betont im Gespräch mit dem BOND MAGAZINE, dass man die Refinanzierung bereits frühzeitig aus einer Position der Stärke realisieren möchte. Für den weiteren Geschäftsverlauf in der zweiten Jahreshälfte ist er positiv gestimmt.



BOND MAGAZINE: Sie haben mitgeteilt, dass Sie die 11,25%-Anleihe 2016/25 (WKN XS1417876163, WKN A181ZP) um drei Jahre verlängern möchten. Wie ist Ihre aktuelle Geschäftsentwicklung?



Etherington: Unsere aktuelle Geschäftsentwicklung ist sehr solide. Die Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 zeigen den höchsten Bruttoertrag eines Quartals seit drei Jahren mit einem starken EBITDA und Nettogewinn. Unsere Bilanz ist stark und liquide, mit einer in den letzten Jahren deutlich reduzierten Verschuldung und einem guten Cashbestand. Wir gehen also mit einer guten Finanzlage in den Refinanzierungsprozess. Im Juli haben wir sogar die 10-Milliarden-Euro-Marke bei der Vergabe von Online-Krediten überschritten - eine beachtliche Zahl für ein Unternehmen, das Kleinkredite von in der Regel unter 500 Euro vergibt!



BOND MAGAZINE: In welchen Regionen sehen Sie Wachstumspotenzial?



Etherington: Unsere Bank wächst stark in Bulgarien, Rumänien und Griechenland, und wir gehen davon aus, dass sich dies fortsetzt. Im Online-Geschäft sehen wir in unseren europäischen Märkten noch einige Wachstumschancen, im Durchschnitt dürften diese in den kommenden Jahren bei ca. 5-10% pro Jahr liegen. Wir wollen uns also auch anderswo nach weiterem Wachstum umsehen.



Das im letzten Jahr erworbene philippinische Unternehmen Online Loans Pilipinas Financing, Inc. (OLP) hat im zweiten Quartal bereits 51% mehr Kredite vergeben als im Vorjahr, und es gibt ein erhebliches Wachstumspotenzial in diesem Markt. Ausserdem haben wir in diesem Jahr über ein Joint-Venture mit der Kreditvergabe im Vereinigten Königreich begonnen und werden noch vor Jahresende mit der Kreditvergabe in Mexiko beginnen. Aber wir werden die Dinge langsam angehen - in der Vergangenheit haben wir etwas zu schnell expandiert, auch in diesen Märkten, so dass wir aus dieser Erfahrung gelernt haben und schrittweise vorgehen werden. Wir erkunden auch andere Märkte wie Indien, aber das ist in einem viel früheren Stadium.



BOND MAGAZINE: Welche Laufzeit soll die 11,25%-Anleihe 2016/25 haben und welche weiteren Änderungen planen Sie?



Etherington: Wir möchten ein ausgewogenes Fälligkeitsprofil haben und haben daher vorgeschlagen, die Laufzeit der 11,25%-Anleihe 2016/25 bis zum Mai 2028 zu verlängern. Das sind etwas mehr als 18 Monate nach unserer Fälligkeit der 10,75%-Anleihe 2021/26 im Oktober 2026, so dass die beiden Fälligkeiten gut aufeinander abgestimmt sind. Die einzigen anderen Änderungen, die wir planen, dienen dazu, die Anleihen für die Anleger zu verbessern, d. h.



- Umstellung der Kündigungsstruktur, so dass wir 104% (statt des derzeitigen Nennwerts) zahlen müssen, um die Anleihen vor November 2024 zurückzuzahlen, und danach schrittweise auf den Nennwert zurückgehen.

- Aufnahme unseres philippinischen Unternehmens als Garantiegeber für beide Anleihen.

- Verringerung des Emissionsvolumens um bis zu 20% der 11,25%-Anleihe 2016/25, indem wir Anleihen im Wert von 15 Mio. Euro, die wir bereits besitzen, stornieren und Anlegern, die ihr Geld im Februar 2025 zurückhaben möchten, Liquidität in Höhe von 15 Mio. Euro zum Nennwert anbieten.



Ausserdem werden wir Investoren, die an der Abstimmung über die Änderung der Anleihebedingungen teilnehmen, eine Gebühr von 1,25% zahlen. Insgesamt glauben wir, dass dies ein starkes Paket für die Anleger ist. Finanzierungen kosten immer Geld, beispielsweise für Investmentbanken. Mit dem Änderungsprozess können wir das gesparte Geld unseren Investoren zahlen.



BOND MAGAZINE: Sie möchten die Anleihe 2016/25 zum dritten Mal verlängern. Haben Sie mit den Rating-Agenturen gesprochen?



Etherington: Ja, wir stehen in regelmässigem Dialog mit beiden Rating-Agenturen, insbesondere zu Refinanzierungsthemen. Wir sind die Laufzeitverlängerung proaktiv angegangen, das schätzen die Ratingagenturen. Denn die mittelfristigen Refinanzierungsrisiken sinken.



BOND MAGAZINE: Wie können die Anleger abstimmen?



Etherington: Alle Informationen für Anleger, wie sie abstimmen können, sind auf unserer Website veröffentlicht. Anleger können ihre Stimme elektronisch über ihre Depotbank/ihren Broker abgeben, der die Stimmen erfasst und über die Clearingsysteme übermittelt. Oder sie können die auf der Website bereitgestellten Formulare ausfüllen. Bei früheren Verfahren hat sich gezeigt, dass die meisten Anleger ihre Stimme über ihre Depotbank/ihren Broker abgeben.



BOND MAGAZINE: Warum wird die 10,75%-Anleihe 2021/26 (ISIN NO0011128316, WKN A3KX4Q) nicht verlängert?



Etherington: Wir haben unsere Anleihe 2021/2026 erst vor zwei Jahren begeben und sie hat noch volle drei Jahre bis zur Fälligkeit. Es besteht also noch keine Notwendigkeit, diese Anleihen zu verlängern bzw. zu refinanzieren. Zu gegebener Zeit, wahrscheinlich in ein paar Jahren, werden wir diese Anleihe voraussichtlich auf die übliche Weise durch die Ausgabe einer neuen Anleihe refinanzieren.



BOND MAGAZINE: Wie ist Ihre Aktionärsstruktur?



Etherington: 4finance ist in Privatbesitz. Unser grösster Anteilseigner ist Edgars Dupats aus Lettland, er besitzt 29,5% und ist seit vielen Jahren einer der grössten Aktionäre. Der Rest der Aktien befindet sich im Besitz einer kleinen Anzahl von Privatpersonen und einer gemeinnützigen Stiftung, die jeweils weniger als 10% halten. Wie bekannt sein wird , war bis letztes Jahr eine russischer Investor unser Hauptinvestor, der sich jedoch vollständig aus dem Unternehmen zurückgezogen hat. Alle neuen Anteilseigner sind in Europa ansässige Investoren, die sich in die bestehende Strategie des Unternehmens eingekauft haben. Als Managementteam arbeiten wir hart daran, den Wert des Unternehmens für alle unsere Interessengruppen zu steigern.



BOND MAGAZINE: Ihre Geschäftsentwicklung ist gut, und das Management ebenfalls. Aber die Zinsen sind im letzten Jahr deutlich gestiegen. Andere Anleihen bieten inzwischen ähnliche Renditen. Warum haben Sie vorgeschlagen, den Kupon auf demselben Niveau zu halten, und was haben Ihre Anleger dazu gesagt?



Etherington: Ich danke Ihnen für die positiven Kommentare. Wir glauben, dass unsere Geschäftsentwicklung positiv ist. Dies gilt sowohl für die jüngste Zeit als auch für die nachweisliche Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit über viele Jahre hinweg in der Branche. Dies ist ein wichtiger Hintergrund für die Refinanzierung.



Die 11,25%-Anleihen 2016/25 werden täglich an den deutschen Börsen liquide gehandelt und bewegen sich um den Nennwert, was uns sagt, dass der derzeitige Kupon für unseren Bonität angemessen ist. Vor Covid, als die Zinsen noch niedriger waren, wurden die Anleihen mit einem deutlichen Aufschlag zum Nennwert gehandelt, so dass die Rendite niedriger war. Ausserdem haben wir das Kreditprofil des Unternehmens erheblich verbessert - unser Online-Geschäft generiert einen guten Cashflow, wir haben den Buchwert bei der TBI Bank von 75 Mio. Euro bei der Übernahme auf jetzt über 200 Mio. Euro erhöht, und wir haben das Unternehmen erheblich entschuldet. Daher sind wir der Ansicht, dass der derzeitige Kupon von 11,25 % für ein Unternehmen mit unserem Kreditprofil ein sehr gutes Niveau für Investoren darstellt.



Es geht nicht nur um die Höhe des Kupons. Wie ich bereits sagte, haben wir den Anlegern hier ein komplettes Paket angeboten und die Anleihen auch in anderer Hinsicht aufgewertet. Ausserdem zahlen wir eine beträchtliche Teilnahmeprämie von 1,25 %, was für die Anleger wie eine zusätzliche Rendite wirkt. Wir glauben auch, dass die starke Erfolgsbilanz des Unternehmens und der gute Ruf, den wir am Anleihemarkt geniessen, für viele Anleger ein Faktor ist, der sie darin bestärkt, weiterhin in 4finance zu investieren.



BOND MAGAZINE: Was ist mit der 10,75%-Anleihe 2021/26? Sie werden mit einer höheren Rendite gehandelt und werden nun vor der vorgeschlagenen Fälligkeit der 11,25%-Anleihe 2016/25 im Mai 2028 zur Rückzahlung fällig.



Etherington: Das ist eine berechtigte Frage, die wir natürlich mit den Anlegern besprochen haben. Wir sind nicht damit zufrieden, wie die Anleihe 2021/26 gehandelt wird und werden daran arbeiten, dies zu verbessern. Die Anleihen haben eine recht unterschiedliche Anlegerbasis - die 11,25%-Anleihe 2016/25 werden zu ca. 70% von Privatanlegern gehalten, während die 10,75%-Anleihe 2021/26 mit einer Stückelung von 100.000 Euro hauptsächlich von institutionellen Anlegern gehalten werden. Der Börsenhandel der Anleihe 2021/26 ist nicht liquide, so dass der Preis nicht unbedingt der zuverlässigste Indikator ist.



Wir sind der Meinung, dass die frühzeitige Adressierung der Fälligkeit im Februar 2025 sich positiv auf die Kreditwürdigkeit insgesamt auswirken wird, was der Performance der Anleihe 2021/26 zugutekommen dürfte. Wir haben bereits rund 50 Mio. Euro der Anleihe 2021726 zurückgekauft, so dass sich der Nettobetrag auf nur rund 125 Mio. Euro beläuft. Das ist also ein sehr überschaubarer Betrag, den wir in Zukunft erfolgreich refinanzieren können - wie wir bereits gesagt haben, verfügen wir über eine lange Erfolgsbilanz auf den Anleihemärkten. Die beiden Anleihen sind ohnehin 'pari passu', so dass es aus dieser Sicht keinen Vorteil gibt, wenn sie früher oder später fällig werden.



BOND MAGAZINE: Welchen Ausblick können Sie für das laufende Geschäftsjahr geben?



Etherington: Wie wir bereits bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt gegeben haben, haben wir einige wichtige operative Verbesserungen im Online-Geschäft vorgenommen, so dass wir für die zweite Jahreshälfte eine Verbesserung der Ergebnisse erwarten. Ausserdem ist unser Geschäft in der zweiten Jahreshälfte saisonal bedingt stärker, insbesondere bei der Kreditvergabe. Wir investieren weiterhin in das Wachstum der Bank, aber sie sollte weiterhin sehr profitabel bleiben. Daher sind wir für den Rest des Jahres positiv gestimmt.



BOND MAGAZINE: Vielen Dank für das Gespräch.



Das Interview führte Christian Schiffmacher, www.fixed-income.org

Foto: James Etherington, Group CFO ©4finance



Details zur Abstimmung sind auf folgender Website zu finden:

https://www.4finance.com/investors-and-media/bonds