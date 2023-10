Zuger Bergbaufirma Solway kann Geschäft in Guatemala wieder aufnehmen

Zug (awp) - Der Bergbaukonzern Solway mit Sitz in Zug erhält grünes Licht der US-Behörden für die Wiederaufnahme seines Geschäfts in Guatemala. Das "Office of Foreign Asset Control" (OFAC) habe zwei Guatemala-Gesellschaften zur Förderung von Nickel eine Lizenz erteilt, teilte Solway am Dienstag mit.

Solway wolle nun "erstklassige Richtlinien und Verfahren" umsetzen, um eine vollständig konforme und ethische Geschäftstätigkeit zu gewährleisten und als Unternehmen mit Integrität und Engagement für Nachhaltigkeit anerkannt zu werden, schreibt das Unternehmen.

Im November 2022 hatte Solway seine Aktivitäten im Nickelsektor in Guatemala nach Wirtschaftssanktionen der USA eingestellt. Der Grund waren Sanktionen wegen "Korruption" und "Einflussnahme" eines Russen und einer Weissrussin auf die Geschäftstätigkeit in dem mittelamerikanischen Land.

Seit längerem ist Solway in Guatemala auch im Visier von Umweltschützern. Im vergangenen Jahr wurde dem Unternehmen vorgeworfen, Umweltschäden vor der Öffentlichkeit zu verbergen. In der Auseinandersetzung um die Nickelminen war es auch bereits zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei in Guatemala gekommen.

