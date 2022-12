ZKB tritt Net-Zero Banking Alliance bei

Zürich (awp) - Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) ist der Net-Zero Banking Alliance beigetreten. Sie verpflichtet sich damit, die Treibhausgasemissionen ihrer Geschäftstätigkeit bis 2050 auf Netto-Null auszurichten.

Mit dem Beitritt werde die ZKB ihre Produkt- und Dienstleistungspalette "zur Begleitung ihrer Kunden in eine nachhaltige Zukunft" stetig ausbauen, hiess es am Montag in einer Mitteilung.

Die von der UNO einberufene Allianz vereint über 120 Banken aus mehr als 40 Ländern. Sie repräsentiert den Angaben zufolge rund 40 Prozent der global verwalteten Bankvermögen. Neben der ZKB haben sich vier weitere Schweizer Institute der Allianz angeschlossen: die Grossbanken Credit Suisse und UBS sowie die Berner und die Basellandschaftliche Kantonalbank.

