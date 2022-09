Zehnder will bis Ende Jahr ausführliche Nachhaltigkeitsziele festlegen

Gränichen (awp) - Das in der Heizungs- und Lüftungstechnik tätige Unternehmen Zehnder hat im Jahr 2021 gemäss dem am Mittwoch veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht 32'291 Tonnen CO2-Äquivalente an Treibhausgasen ausgestossen. Zahlen zu den indirekten Emissionen fehlen allerdings - darum geht Zehnder dieses Jahr über die Bücher.

Die Scope-1- oder direkten Emissionen, die Zehnder an seinen Standorten aus selbst kontrollierten Quellen und dem eigenen Fuhrpark verursacht hat, beliefen sich dem Bericht zufolge auf 12'109 Tonnen. Grösser war der Anteil der Scope-2-Emissionen, die die indirekten Emissionen aus eingekaufter Energie angeben. Sie beliefen sich auf 20'182 Tonnen.

Mehr als drei Viertel der Scope-1- und -2-Emissionen verursachte Zehnder laut dem Bericht in Europa, weil sich die Mehrzahl der Produktionsstätten dort befindet. Die chinesischen Standorte trugen mit 18 Prozent knapp einen Fünftel zum Gesamtergebnis bei. 5 Prozent der Emissionen stammten von Standorten in Nordamerika.

Grösste Emissionsquelle war gemäss dem Bericht der Stromverbrauch. Er hat 60 Prozent zum gesamten CO2-Fussabdruck des Unternehmens beigetragen. Weitere 28 Prozent verursachte die Wärmeerzeugung und 8 Prozent die Verbrennung von Kraftstoffen, hauptsächlich Diesel.

Indirekte Emissionen erfassen

Zu den indirekten Emissionen (Scope 3), wie etwa denjenigen aus den Lieferketten oder aus dem Gebrauch der vom Unternehmen hergestellten Produkte durch die Endnutzer, macht Zehnder in dem Bericht keine Angaben. Diese sollen allerdings auch für das vergangene Jahr noch analysiert werden, wie dem Bericht weiter zu entnehmen ist.

Weiter wollen die Verantwortlichen im aktuellen Jahr die direkten Materialien in Bezug auf Rezyklierbarkeit analysieren und Massnahmen zur Reduktion von CO2 erarbeiten. Ziel ist es, die Nachhaltigkeitsziele von Zehnder zu quantifizieren und sie dann offenzulegen.

Für das Jahr 2022 will Zehnder einen "in Anlehnung an die GRI-Standards" verfassten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen. GRI steht für "Global Reporting Initiative" und ist der Anbieter, der die aktuell umfangreichsten und meistgenutzten Richtlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung liefert.

