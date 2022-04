Zahl der Woche: Bis 19 % weniger Chancen für Bewerber ethnischer Minderheiten

Zürich (awp) - Ausländer sind bei der Jobsuche benachteiligt. Wissenschaftler der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) konnten das mithilfe von künstlicher Intelligenz eindeutig nachweisen. Den Forschern zufolge haben Bewerber, die einer ethnischen Minderheit angehören, zwischen 4 und 19 Prozent weniger Chancen, zum Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden, als die Bewerber der Bevölkerungsmehrheit.

Im Schnitt seien ausländischen Kandidatinnen und Kandidaten auf ihre Bewerbung in einem Jobportal 6,5 Prozent seltener kontaktiert worden als Schweizer mit ansonsten gleichen Charakteristika. Vor allem bei Menschen aus dem Balkan, aus Afrika, dem Nahen Osten und Asien sei diese Benachteiligung stark ausgeprägt, so die Forscher. Sie wiesen ausserdem nach, dass die ausländische Herkunft gegen Mittag und Abend einen stärkeren negativen Einfluss hat - also dann, wenn die Personalverantwortlichen die Lebensläufe schneller durchgehen, weil sie langsam in die Mittagspause oder in den Feierabend gehen möchten.

Für ihre Studie haben die Forscher bei der Online-Rekrutierungsplattform Job-Room der regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) mithilfe von künstlicher Intelligenz das Suchverhalten von Personalvermittlern verfolgt. Die Forscher analysierten während rund zehn Monaten, welche Kandidatinnen und Kandidaten die Rekrutierenden kennenlernen wollten und wie sie ihre Auswahl trafen und untersuchten dabei Millionen von Entscheidungen der Personalverantwortlichen.

Nebst der Diskriminierung ethnischer Minderheiten stellen die Wissenschaftler auch eine Geschlechterdiskriminierung fest. Diese bezog sich aber auf Männer und Frauen gleichermassen. Frauen, die sich für typische Männerberufe bewerben, haben bei gleicher Qualifikation eine 7 Prozent tiefere Chance, von einem Personaler kontaktiert zu werden als ihre männlichen Berufsgenossen. Das Gleiche gilt auch für Männer in typischen Frauenberufen, wie die Forscher feststellten. Als typischen Männer- oder Frauenberuf betrachteten die Forscher solche Tätigkeiten, bei denen der Männer- oder Frauenanteil der Bewerber am höchsten ist.

tv/