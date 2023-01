Zahl der Regelinsolvenzen steigt im Dezember leicht

Börse aktuell - Live Ticker

Am heimischen Aktienmarkt werden am Mittwoch etwas höhere Kurse erwartet. Auch die deutschen Anleger dürften wieder zugreifen. An den wichtigsten Börsen in Asien geht es zur Wochenmitte in verschiedene Richtungen. Die Wall Street legte in einem ruhigen Dienstagshandel zu.