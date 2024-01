Weitere Pleite innerhalb von Bekos SIGNA-Imperium: SIGNA Retail Department Store Holding GmbH ist konkurs - Gläubiger fordern Milliardenbetrag

Das Nachlassgericht des Bezirksgerichts Zürich hat den Konkurs über die SIGNA Retail Department Store Holding GmbH eröffnet.

Der Konkurs ist am vergangenen Donnerstag (25. Januar) eröffnet worden, wie aus einer Veröffentlichung des Schweizerisches Handelsamtsblatts vom Montag hervorgeht. Damit ist die Nachlassstundung, die am 8. Dezember eröffnet und für vier Monate gewährt worden war, gescheitert.

Die Gesellschaft ist laut der Wirtschaftsinformationsplattform CRIF Teledata zu 100 Prozent Besitzer des deutschen Sportartikelhändlers SportScheck, der Ende November einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht München gestellt hatte. Zudem hält die SIGNA Retail Department Store Holding GmbH laut CRIF Teledata 11,63 Prozent am deutschen Online-Modehändler Dressforless, der in einem vorläufigen Insolvenzverfahren steckt.

SIGNA Holding mit Forderungen von 8,6 Milliarden Euro konfrontiert

Die Gläubiger der SIGNA Holding haben Forderungen von 8,613 Milliarden Euro angemeldet. Das geht aus dem Bericht des Insolvenzverwalters Christof Stapf hervor, den er am Montag der Gläubigerversammlung vorgelegt hat. In einem ersten Schritt wurden laut dem Bericht von den bisher 302 Forderungsanmeldungen nur 80,3 Millionen Euro anerkannt, 8,533 Milliarden Euro vorläufig bestritten.

Viele Forderungen wurden laut den Angaben erst spät oder nach Ablauf der Anmeldungsfrist eingebracht. Und bei einem Drittel der Forderungen wurden nicht die entsprechenden Unterlagen zum Nachweis der Ansprüche vorgelegt, wie aus dem Prüfbericht weiter hervorgeht. Es ist somit davon auszugehen, dass die Höhe der anerkannten Forderungen noch kräftig steigen wird.

Gläubiger können innerhalb von 2 Monaten ihre Forderungen durch eine Klage beim Insolvenzgericht geltend machen. Der Insolvenzverwalter wiederum prüft die Forderungen und wird sie gegebenenfalls anerkennen. "Es wird an den Gläubigern liegen, die für eine ordnungsgemässe Bearbeitung der Forderungsanmeldungen erforderlichen Unterlagen über das Insolvenzgericht zur Verfügung zu stellen", sagte Stapf.

Hohe Haftungsansprüche

Rund 5,1 Milliarden Euro der bisher angemeldeten Forderungen entfallen auf Haftungsansprüche aus Garantien und Patronatserklärungen und 1,6 Milliarden Euro auf Passiva aus gruppeninternen Zahlungen, wie es weiter heisst. Wobei letztere "Intercompany-Verbindlichkeiten" wurden vom Insolvenzverwalter vollständig bestritten. Und 1,04 Milliarden Euro entfallen auf Darlehensverbindlichkeiten.

Vergleichsweise moderat fallen die Schadenersatzforderungen mit 124 Millionen Euro und die Honorarforderungen mit 33 Millionen Euro aus. Aussenstände aus Lieferungen und Leistungen, öffentlichen Abgaben und Mietforderungen summieren sich gar nur auf 2,7 Millionen Euro, so der Bericht.

Unabhängig davon sind noch zwei Schiedsklagen von Mubadala (VAE) und AM1 (Al Mirqab Capital, Katar) offen: Es geht dabei um die Zahlung von 713 Millionen beziehungsweise 296 Millionen Euro. Die SIGNA Holding hat wegen der Insolvenz die Unterbrechung beider Verfahren beantragt.

Aktive werden verwertet

Aktuell wird nicht nur das nicht benötigte Umlauf- und Anlagevermögen verkauft - auch Beteiligungen wie die SIGNA RFR US Selection, Kadens Capital sowie die Medienbeteiligungen sollen verwertet werden. Deloitte wurde mit der Bewertung der Beteiligungen betraut, Verhandlungen über den Verkauf dieser Beteiligungen seien im Laufen.

Weiter erstellen Stapf und Deloitte einen Finanzierungsplan und prüfen die Werthaltigkeit der Aktivforderungen. Ausserdem werde auch die Anfechtbarkeit mehrerer Geschäftsfälle im Zeitraum von 12 Monaten vor der Insolvenzeröffnung untersucht.

Schweiz muss Verfahren anerkennen

In der Schweiz muss erst das Insolvenzverfahren der SIGNA Holding anerkannt werden, um überhaupt Informationen zum Nachlassverfahren der schweizerischen Tochtergesellschaften der SIGNA Retail zu erhalten. In der Schweiz ist die Gruppe mit 50 Prozent an der Warenhausgruppe Globus beteiligt.

Da die Insolvenzverwalter der SIGNA-Gruppe unterschiedliche Interessen zu vertreten haben, gibt es bisher kein gruppenübergreifendes Lenkungsgremium. Ein Gutachten soll nun die wechselseitigen Informationspflichten der SIGNA Development und SIGNA Prime mit der Insolvenzmasse der SIGNA Holding klären.

KaDeWe-Gruppe meldet Insolvenz an

Die KaDeWe-Gruppe mit den Luxus-Kaufhäusern KaDeWe (Berlin), Oberpollinger (München) und Alsterhaus (Hamburg) hat Insolvenz angemeldet. Der Betrieb der Häuser gehe aber weiter, teilte das Unternehmen am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit. Beantragt wurde demnach ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Das Handelsunternehmen betonte, dass vor allem die Mieten an den drei Standorten das Geschäft belasten. Sie machten "ein nachhaltiges, ertragreiches Wirtschaften nahezu unmöglich", hiess es.

Die Insolvenz des Handelsunternehmens The KaDeWe Group GmbH folgt wenige Wochen, nachdem das SIGNA-Firmengeflecht des österreichischen Investors René Benko in Schieflage geriet. SIGNA ist an der KaDeWe-Gruppe beteiligt.

Eine Insolvenz in Eigenverwaltung anstatt mit Hilfe eines Insolvenzverwalters beantragen in der Regel Unternehmen, die gute Aussichten haben, den Geschäftsbetrieb fortzuführen. Es ist eine Variante des Insolvenzrechts, die statt auf eine Abwicklung auf die Sanierung eines Unternehmens zielt.

50,1 Prozent der KaDeWe Group gehören der Central Group der thailändischen Familie Chirathivat und zu 49,9 Prozent der SIGNA Retail, zu der auch Galeria Karstadt Kaufhof gehört. Die SIGNA Retail hatte Ende November angekündigt, ihr Geschäft geordnet abzuwickeln. Galeria Karstadt Kaufhof beantragte vor drei Wochen ein Insolvenzverfahren.

Indexmieten der Kaufhäuser "unverhältnismässig hoch"

KaDeWe-Geschäftsführer Michael Peterseim hatte sich noch Ende November zuversichtlich gezeigt, dass die Gruppe nicht in den Sog der SIGNA-Krise geraten würde. "Operativ machen wir einen herausragenden Job. Alle Häuser verzeichnen auch in volkswirtschaftlich schwierigen Zeiten steigende Umsätze", sagte Peterseim nun laut Mitteilung. "Die Indexmieten jedoch sind unverhältnismässig hoch, sie sind nicht marktüblich - und sollen weiter ansteigen." Zahlreiche Gespräche mit dem Vermieter hätten daran nichts geändert.

Die KaDeWe-Gruppe ist die Betreiberin der traditionsreichen Kaufhäuser in Berlin, Hamburg und München. René Benko ist über SIGNA ihr Vermieter.

Der Mitteilung von Montag zufolge hat die KaDeWe-Gruppe im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz von knapp 728 Millionen Euro erwirtschaftet - ein Plus von fast 24 Prozent im Vergleich zum Vor-Corona-Geschäftsjahr 2018/2019. Die Gruppe beschäftigt eigenen Angaben zufolge etwa 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im KaDeWe in Berlin. Hinzu kommen etwa 200 Beschäftigte im Alsterhaus, etwa 300 Beschäftigte im Oberpollinger und weitere rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Berliner Unternehmenszentrale.

Berater: Luxus funktioniert weiter

Der Chef der Handelsberatung BBE, Johannes Berentzen, schätzt die Mietbelastung der KaDeWe-Gruppe je nach Standort auf 13 bis 20 Prozent des Umsatzes. "Für den Mehrheitseigner Central könnte sich eine Insolvenz lohnen, um aus den teuren Mietverträgen auszusteigen." Berentzen betonte: "Ich bin mir sicher, dass es in allen drei Häusern weitergeht." Luxus funktioniere trotz der Wirtschaftslage gut.

Zum verkaufsoffenen Sonntag am 28. Januar in Berlin blieben die Türen des KaDeWe jedoch anders als zunächst geplant geschlossen. Gründe erfuhren die Kunden an den Türen nicht.

Bei der Insolvenz in Eigenverwaltung bleibt die Geschäftsleitung im Amt, ihr wird allerdings ein sogenannter Sachwalter von aussen zur Seite gestellt. Die alte Geschäftsführung behält damit grosse Teile der Verfügungsgewalt über das Unternehmen. Zugleich ist die Firma vor Vollstreckungen und Zwangsmassnahmen von Gläubigern geschützt.

Zürich / Wien / Berlin (awp)