Wegen IPO-Ankündigung: Fitch zieht bei Galderma Hochstufung in Erwägung

Grund dafür sei der angekündigte Börsengang von Galderma , der 2,3 Milliarden Dollar in die Kasse spülen soll, womit das Unternehmen die Verschuldung senken wolle, teilte Fitch am Freitagabend in einem Communiqué mit.

Derzeit benotet Fitch das Long-Term Issuer Default Rating (IDR) mit "B" und das Senior Secured Rating mit "B+". Sollte das IPO an der Schweizer Börse SIX wie geplant ablaufen und die Verschuldung wie angekündigt gesenkt werden, "wird dies wahrscheinlich zu einer Heraufstufung um mehrere Stufen führen und das IDR bequem in die Ratingkategorie "BB" bringen", schrieb Fitch weiter. Die Ratingagentur rechnet mit einer Reduktion des Verschuldungsgrads von 5,4 mal EBITDA Ende 2023 auf 3,0 mal EBITDA bis Ende 2024.

Lausanne (awp)