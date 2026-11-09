Vvardis-Aktie: Dentalfirma der Abivardi-Schwestern peilt Milliardenwert bei US-Börsengang an

Mit der Firma streben sie eine Bewertung von bis zu 4,37 Milliarden US-Dollar an.

Wie aus dem bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Prospekt hervorgeht, will Vvardis rund 9,5 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 21 und 24 Dollar anbieten. Die Aktien sollen an der New Yorker Börse NYSE unter dem Kürzel VVVV gehandelt werden. Der Börsenstart ist für den kommenden Freitag geplant.

Vvardis wurde 2020 gegründet und hat sich auf die Behandlung von Karies ohne Bohren spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt unter der Marke Curodont Produkte, mit denen sich beginnende Zahnschäden behandeln lassen sollen. Dabei wird die natürliche Reparatur des Zahnschmelzes unterstützt. Die Behandlung kommt ohne Bohrer oder Betäubung aus.

Vor allem in den USA ist das Unternehmen zuletzt stark gewachsen. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz mit dem wichtigsten Produkt Curodont Repair Fluoride Plus um 112 Prozent. Ende Juni wurde es bereits in mehr als 20'000 US-Zahnarztpraxen angeboten.

Bekannte Unternehmerinnen

Hinter Vvardis stehen die Schwestern Haley (57) und Goly Abivardi (53). Die beiden haben iranische Wurzeln und wuchsen unter den Namen Haleh und Golnar im Iran auf. Nach der islamischen Revolution floh ihre Familie Anfang der 1980er-Jahre über die Türkei in die Schweiz, wo die Schwestern später an der Universität Zürich Zahnmedizin studierten.

Bereits vor mehr als 20 Jahren machten sie sich als Unternehmerinnen einen Namen. Sie leiteten unter anderem eine öffentliche Kinderzahnklinik und gründeten 2002 die Zahnarztkette Swiss Smile, die sie zu einer bekannten Marke ausbauten und 2017 verkauften. Zudem betrieben sie eine Schule für Dentalhygienikerinnen.

Mit Vvardis gelang ihnen ein weiterer Erfolg. Im April 2026 stieg der US-Finanzinvestor Apollo ein. Das Unternehmen wurde damals bereits mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet und erreichte damit den sogenannten Einhorn-Status.

Bei Vvardis führen die Schwestern gemeinsam das Unternehmen. Haley ist vor allem für das Geschäft und die Finanzen zuständig, Goly für Forschung, Entwicklung und den operativen Betrieb.

Auch nach dem Börsengang, bei das Unternehmen bis zu 228,6 Millionen Dollar einnehmen könnte, wollen sie die Kontrolle behalten. Über Aktien mit besonderen Stimmrechten sollen sie weiterhin rund 87 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

to/uh

Zug (awp)