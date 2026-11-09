Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’853 0.4%  SPI 20’906 0.4%  Dow 51’286 -0.5%  DAX 26’000 0.7%  Euro 0.9158 0.2%  EStoxx50 6’223 0.9%  Gold 4’097 0.7%  Bitcoin 60’653 -1.1%  Dollar 0.8179 -0.2%  Öl 97.0 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998NVIDIA994529Partners Group2460882Rheinmetall345850Novartis1200526ABB1222171
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
RBC Capital Markets gibt GEA-Aktie Outperform
Cicor-Aktie legt kräftig zu: Zwei mehrjährige Rüstungsaufträge
Novartis-Aktie fester: FDA führt nach Tumorfällen Untersuchung über Risiko bei Zolgensma-Gentherapie durch
Sandoz-Aktie höher: Semaglutid-Präparat kommt in Brasilien auf den Markt
Glarner KB-Aktie stabil: S&P bestätigt Rating
Suche...
Plus500 Depot
IPO 09.11.2026 10:09:36

Vvardis-Aktie: Dentalfirma der Abivardi-Schwestern peilt Milliardenwert bei US-Börsengang an

Vvardis-Aktie: Dentalfirma der Abivardi-Schwestern peilt Milliardenwert bei US-Börsengang an

Die bekannten Schweizer Zahnärztinnen und Unternehmerinnen Haley und Goly Abivardi konkretisieren ihre Pläne für einen Börsengang ihres Zuger Dentalunternehmens Vvardis in den USA.

Mit der Firma streben sie eine Bewertung von bis zu 4,37 Milliarden US-Dollar an.

Wie aus dem bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Prospekt hervorgeht, will Vvardis rund 9,5 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 21 und 24 Dollar anbieten. Die Aktien sollen an der New Yorker Börse NYSE unter dem Kürzel VVVV gehandelt werden. Der Börsenstart ist für den kommenden Freitag geplant.

Vvardis wurde 2020 gegründet und hat sich auf die Behandlung von Karies ohne Bohren spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt unter der Marke Curodont Produkte, mit denen sich beginnende Zahnschäden behandeln lassen sollen. Dabei wird die natürliche Reparatur des Zahnschmelzes unterstützt. Die Behandlung kommt ohne Bohrer oder Betäubung aus.

Vor allem in den USA ist das Unternehmen zuletzt stark gewachsen. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz mit dem wichtigsten Produkt Curodont Repair Fluoride Plus um 112 Prozent. Ende Juni wurde es bereits in mehr als 20'000 US-Zahnarztpraxen angeboten.

Bekannte Unternehmerinnen

Hinter Vvardis stehen die Schwestern Haley (57) und Goly Abivardi (53). Die beiden haben iranische Wurzeln und wuchsen unter den Namen Haleh und Golnar im Iran auf. Nach der islamischen Revolution floh ihre Familie Anfang der 1980er-Jahre über die Türkei in die Schweiz, wo die Schwestern später an der Universität Zürich Zahnmedizin studierten.

Bereits vor mehr als 20 Jahren machten sie sich als Unternehmerinnen einen Namen. Sie leiteten unter anderem eine öffentliche Kinderzahnklinik und gründeten 2002 die Zahnarztkette Swiss Smile, die sie zu einer bekannten Marke ausbauten und 2017 verkauften. Zudem betrieben sie eine Schule für Dentalhygienikerinnen.

Mit Vvardis gelang ihnen ein weiterer Erfolg. Im April 2026 stieg der US-Finanzinvestor Apollo ein. Das Unternehmen wurde damals bereits mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet und erreichte damit den sogenannten Einhorn-Status.

Bei Vvardis führen die Schwestern gemeinsam das Unternehmen. Haley ist vor allem für das Geschäft und die Finanzen zuständig, Goly für Forschung, Entwicklung und den operativen Betrieb.

Auch nach dem Börsengang, bei das Unternehmen bis zu 228,6 Millionen Dollar einnehmen könnte, wollen sie die Kontrolle behalten. Über Aktien mit besonderen Stimmrechten sollen sie weiterhin rund 87 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

to/uh

Zug (awp)

Weitere Links:

Jio Platforms-Aktie legt grössten Börsengang Indiens hin

Bildquelle: tap trofsnag / Shutterstock.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie unter Druck: CEO Huang hatte Affäre mit möglicher chinesischer Spionin
Bitcoin & Elon Musk: Was seine Energie-These für Anleger bedeutet
Aktien New York Schluss: Nasdaq-Erholung scheitert vor Apple und Wahlen
Gold, Öl & Co. in KW 45: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Weltbank-Prognose für 2026: Warum Energie und Edelmetalle deutlich teurer werden
Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl
MÄRKTE EUROPA/Abgaben nach US-Technologie-Ausverkauf - DAX unter 26.000 Punkten
SMI und DAX fester -- Asiens Börsen in Grün
Rheinmetall erhält Millionenauftrag für Luftverteidigung aus Belgien - Aktie steigt

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.