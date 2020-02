Verdacht auf Coronavirus-Infektion in Swiss-Flugzeug - China-Flüge gestrichen

In einem auf dem Zürcher Flughafen gelandeten Swiss-Flugzeug ist ein Verdachtsfall einer Infektion mit dem Coronavirus aufgetreten.

Der Flughafen aktivierte den Pandemieplan und stellte das betroffene Flugzeug für weitere Untersuchungen auf einem dafür vorgesehenen Standplatz ab.

Beim betroffenen Flugzeug handelt es sich um einen A330, der aus New York kommend um 10.17 Uhr in Zürich gelandet war, wie Swiss-Mediensprecher Florian Flämig zu Medienberichten sagte.

Der Verdacht auf die Infektion betreffe ein Kabinenbesatzungsmitglied, das aber nicht im Dienst gewesen, sondern mitgeflogen sei. Bei den Passagieren im Flugzeug fanden laut Auskunft einer Flughafensprecherin erste ärztliche Untersuchungen statt. Angaben zum Ergebnis lagen zunächst nicht vor.

Eine Flughafensprecherin erklärte dazu, dass grundsätzlich bei einem Verdacht auf eine ansteckende Krankheit an Bord eines Flugzeuges der Grenzarzt entscheide, ob das Flugzeug für weitere Untersuchungen an einen speziellen Standplatz abgestellt werden müsse. Dies sei nun geschehen. Die Passagiere dürften das Flugzeug anschliessend nicht verlassen. Es sei isoliert.

Lufthansa und Swiss streichen China-Flüge neu bis am 28. Februar

Die Lufthansa und ihre Töchter Swiss und Austrian Airlines setzen die Flüge zum chinesischen Festland wegen dem sich ausbreitenden Coronavirus länger als ursprünglich geplant aus. Neu gilt die Einstellung der Flugverbindungen der Swiss nach Peking und Schanghai bis am 28. Februar.

Die Swiss werde gemeinsam mit der Lufthansa Gruppe die Situation rund um das Coronavirus laufend beobachten und stehe mit den zuständigen Behörden in Kontakt, teilte die Schweizer Fluggesellschaft am Montagnachmittag mit. Zunächst hatte die Swiss die Verbindungen nach China bis am 9. Februar ausgesetzt.

Die Flüge nach Nanjing, Shenyang und Qingdao der Lufthansa Gruppe sollen sogar bis zum Ende des Winterflugplans am 28. März wegfallen. Flüge von und nach Hongkong werden hingegen unverändert wie geplant durchgeführt.

