Verändertes Preisgefüge im Energiemarkt - mehr Risiken für Investoren

Zürich (awp) - Es stehen Eingriffe in den Energiemarkt an, die vorausschauende Investoren berücksichtigen sollten. Neuste Studien führen immer deutlicher vor Augen, dass der Energiemarkt neue Gesetze braucht - das verändert das Preisgefüge.

Die Kosten des Klimawandels steigen nicht nur, sie können auch immer präziser beziffert werden. Das hat Konsequenzen. Allein wegen Hitzetagen und der damit verbundenen geringeren Produktivität etwa bei Arbeiten im Freien geht in der Schweiz Arbeit im Wert von über 400 Millionen Franken pro Jahr verloren. Laut einer ETH-Studie des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie beträgt der Produktivitätsverlust durch Hitze rund 0,1 Prozent des Arbeitseinkommens. Das ist doppelt so viel, wie in einem durchschnittlichen Jahr wegen der saisonalen Grippe verloren geht.

Um die 40 Grad heiss

Die Produktivitätsverluste vergrössern sich: im günstigsten Klimaszenario bis 2050 um 17 Prozent, im ungünstigsten bis 58 Prozent, wie Meteorologen in der "SonntagsZeitung" berichten. Sie erwarten neue Hitzerekorde, wobei es zu Temperaturen kommen kann, die zwei bis fünf Grad höher sind als bis anhin. Es wird schnell klar, dass die Kosten des Klimawandels die Kosten übersteigen, die durch Massnahmen entstehen, die zu einem raschen Energiewandel führen könnten.

Die Energiewende muss deshalb allein aus Kostenüberlegungen rasch eingeleitet werden. Denn je länger man sie hinausschiebt, desto grösser ist der Schaden für die Wirtschaft.

Investitionssicherheit erhöhen

Ohne regulatorische Massnahmen ist die Energiewende jedoch nicht machbar. Untersuchungen zeigen: Bis in der Schweiz ein Windpark entstehen kann, ist die dafür bewilligte Technologie wie Turbinen oft schon veraltet oder auf dem Markt nicht mehr erhältlich. Das Umwelt- und Wirtschaftspolitik Bundesamt für Energie bestätigte das Problem der "NZZ am Sonntag". Ein bestimmter Anlagentyp werde vom Hersteller in der Regel während zehn Jahren angeboten. Die Bewilligungsverfahren in der Schweiz dauern aber teilweise länger als der Lebenszyklus der Windanlagen. Vom Projektbeginn bis zum Spatenstich vergehen oft mehr als zwanzig Jahre.

Die Lösung: schnellere Verfahren. Deshalb fordert der Gewerbeverband ein Aussetzen des Einspracherechts für Windparks und grosse Wasserkraftanlagen. Demnach sollen neue Staudämme und Windräder "ohne Einsprachemöglichkeit" bewilligt werden. Damit könnten sich Anwohner und Umweltverbände nicht mehr dagegen wehren. Das würde auch die Investitionssicherheit erhöhen.

Neue Argumente für Markteingriffe

Neue Energie-Studien verdeutlichen, dass auch im Immobilienmarkt Eingriffe nötig sind. Die Schweiz könnte das Doppelte ihres Energiebedarfs aus eingener Solarkraft produzieren - dazu braucht es mehr Plus-Energie-Bauten (PEB), sagt die Solar Agentur Schweiz im "SonntagsBlick". Würde die Schweiz die Hälfte aller Gebäude nach dem PEB-Konzept bauen oder sanieren, würden diese Häuser für 127 Terawattstunden (TWh) Solarstrom sorgen. Bei 80 Prozent PEB-Gebäuden resultieren sogar 435 TWh.

Zum Vergleich: 2021 verbrauchte die Schweiz 60 TWh Strom. Der jährliche Gesamtenergiebedarf des Landes (inkl. Heizen und Verkehr) liegt bei 220 TWh. Heute stehen in der Schweiz 230 PlusEnergie-Bauten. Laut der Solar Agentur würden bei Investitionen von 30,5 Milliarden Franken durch den Bund in den nächsten 15 Jahren daraus Einnahmen von 35 Milliarden Franken resultieren. Hinzu kämen Einsparungen von 45 Milliarden Franken durch reduzierte Energieverluste.

Chancen der Energiekrise

Der Druck für die rasche Umsetzung der Energiewende erhöht sich: In den letzten 30 Jahren hat die Schweiz ihre Treibhausgas-Emissionen lediglich um knapp 15 Prozent reduziert. Weitere 55 Prozentpunkte bis 2035 sind mit den bestehenden und geplanten Massnahmen nicht erreichbar, sagt das Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen. Der Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion erfolgt um mindestens den Faktor 5 zu langsam.

Investoren müssen deshalb damit rechnen, dass die Regierung verstärkt in den Energiemarkt und damit zusammenhängende Märkte eingreifen wird. Das wird das Preisgefüge stark verändern. Solche Preis- und Umweltrisiken lassen sich am besten durch die Berücksichtigung von ESG-Faktoren im Anlageprozess kontrollieren.

