USA und Russland sprechen in Saudi-Arabien über Ukraine-Krieg

Der Vorstoss der US-Regierung für bilaterale Gespräche mit dem Kreml löste in Kiew und unter den europäischen Staats- und Regierungschefs Unbehagen aus.

Aussenminister Marco Rubio, der nationale Sicherheitsberater Mike Waltz und der Nahost-Beauftragte Steve Witkoff trafen in der saudischen Hauptstadt Riad eijn, wo die Sprecherin des Aussenministeriums, Tammy Bruce, erklärte, sie würden am Dienstag mit einer russischen Delegation zusammentreffen.

Der Kreml erklärte, die Gespräche seien "in erster Linie der Wiederherstellung des gesamten Komplexes der russisch-amerikanischen Beziehungen gewidmet" und könnten zu einem Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin führen.

Das US-Aussenministerium bezeichnete die Gespräche am Dienstag als eine Gelegenheit, die Absichten Russlands in Bezug auf den Konflikt in der Ukraine und andere zentrale Fragen zu erkunden, und nicht als Beginn detaillierter Verhandlungen über die Zukunft Kiews.

Dennoch stellen die Gespräche einen bedeutenden Wandel in der US-Politik gegenüber Moskau dar, die während der Biden-Administration darauf abzielte, Putin wegen der russischen Aggression in der Ukraine zu isolieren und Kiew in den Mittelpunkt aller Gespräche über die Beendigung des Krieges zu stellen.

Die Ukraine wird bei den Gesprächen in Riad, die im Hotel Ritz Carlton stattfinden sollen, nicht vertreten sein, wie mit dem Treffen vertraute Personen sagten. Aber ukrainische Regierungsbeamte werden einen Sitz am Tisch haben, wenn später formelle Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts einberufen werden, sagten US-Beamte.

Der französische Präsident Emmanuel Macron berief am Montag ein Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs ein, um die Lage in der Ukraine und die europäische Sicherheit zu erörtern. Zu dem Treffen waren unter anderem die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Grossbritannien, Italien, Polen, Spanien, den Niederlanden und Dänemark sowie der Generalsekretär der Nordatlantikvertragsorganisation eingeladen. Macron und Trump telefonierten vor der Sitzung miteinander.

In einem Artikel für eine britische Tageszeitung erklärte der britische Premierminister Keir Starmer am Montag zum ersten Mal, dass Grossbritannien bereit sei, eigene Truppen in der Ukraine zu stationieren, falls dies notwendig sein sollte, um die Sicherheit des Landes zu gewährleisten.

