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Nahost-Konflikt 08.04.2026 03:51:00

USA und Iran vereinbaren Waffenruhe - Strasse von Hormus wird geöffnet

USA und Iran vereinbaren Waffenruhe - Strasse von Hormus wird geöffnet

Durchbruch im Golf: USA-Iran-Waffenruhe öffnet Strasse von Hormus.

Washington und Teheran haben sich auf eine beidseitige Feuerpause verständigt. Die Einigung könnte weitreichende Folgen für Energiemärkte und geopolitische Risiken haben, weshalb Investoren die Entwicklung aufmerksam verfolgen.

Deeskalation nach dramatischer Zuspitzung

Kurz vor Ablauf seines Ultimatums kündigte US-Präsident Donald Trump über Truth Social an, dass die Vereinigten Staaten bereit seien, geplante Militärschläge gegen iranische Ziele auszusetzen. Voraussetzung dafür ist die Öffnung der strategisch bedeutsamen Strasse von Hormus für den Schiffsverkehr.

Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim, die den Revolutionsgarden nahesteht, bestätigte Teherans Zustimmung zu dem von Trump vorgeschlagenen Waffenstillstand. Damit scheint eine weitere Eskalation in der Region zunächst abgewendet.

Teheran sichert Zugang zur strategischen Meerenge zu

Irans Aussenminister Abbas Araghtschi hat die Freigabe der Strasse von Hormus für den Schiffsverkehr zugesagt. Die Entscheidung sei in Abstimmung mit den iranischen Streitkräften gefallen, erklärte Araghtschi in einer offiziellen Stellungnahme. Bei der praktischen Umsetzung würden technische Rahmenbedingungen berücksichtigt, um einen geordneten Durchgang sicherzustellen.

Die Meerenge zwischen Persischem Golf und Golf von Oman zählt zu den wichtigsten Transitrouten im globalen Energiehandel. Ein beträchtlicher Anteil der weltweiten Öllieferungen wird durch diese Wasserstrasse transportiert. Jede Veränderung der Durchfahrtsbedingungen kann daher unmittelbare Auswirkungen auf Ölpreise und internationale Versorgungssicherheit haben.

Washington sieht militärische Ziele erfüllt

Laut Trump haben die amerikanischen Streitkräfte ihre militärischen Zielsetzungen bereits erreicht. Der Schwerpunkt liege nun auf diplomatischen Lösungen. "Wir haben einen Zehn-Punkte-Vorschlag vom Iran erhalten und sind überzeugt, dass er eine tragfähige Verhandlungsgrundlage bietet", so der US-Präsident.


Nach Trumps Einschätzung seien nahezu alle historischen Streitpunkte zwischen Washington und Teheran bereits beigelegt. Die zweiwöchige Atempause solle dazu genutzt werden, die verbliebenen Details eines umfassenden Abkommens auszuarbeiten und dessen praktische Umsetzung vorzubereiten.

Pakistan als Vermittler: Sofortiger Waffenstillstand in Kraft

Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif bestätigte auf der Plattform X, dass die Feuerpause zwischen Iran und den USA sowie ihren jeweiligen Verbündeten mit sofortiger Wirkung greife. Dies gelte auch für den Libanon und weitere Konfliktregionen.

Sharif lud Delegationen beider Länder zu weiteren Gesprächen am Freitag nach Islamabad ein. Dort sollen Vertreter aus Washington und Teheran über ein endgültiges Abkommen zur Konfliktbeilegung verhandeln. Der pakistanische Regierungschef würdigte beide Seiten für ihre "bemerkenswerte Weisheit und Verständnis" sowie ihren konstruktiven Einsatz für Frieden und Stabilität.

Kritische Wasserstrasse als Schlüsselfaktor

Die Freigabe der Strasse von Hormus bildet die zentrale Voraussetzung für die Feuerpause. Durch diese Meerenge passieren täglich Millionen Barrel Rohöl - eine Blockade hätte gravierende Konsequenzen für die weltweiten Energiemärkte zur Folge.


Beobachter werten die Einigung als bedeutenden Fortschritt zur Entspannung in einer der geopolitisch sensibelsten Regionen. Sollten die Verhandlungen zum Erfolg führen, könnte dies das Ende jahrzehntelanger Spannungen zwischen beiden Nationen bedeuten.

Zweiwöchige Verhandlungsphase für dauerhafte Lösung

Das vereinbarte Zeitfenster von vierzehn Tagen soll beiden Seiten ermöglichen, die finalen Vertragsdetails zu klären und ein dauerhaftes Langzeitabkommen zu unterzeichnen. Trump äusserte sich zuversichtlich über einen erfolgreichen Abschluss der Friedensgespräche.

Eine nachhaltige Beilegung des Konflikts könnte erhebliche Auswirkungen auf die internationalen Finanzmärkte haben - insbesondere auf Ölpreise, Rüstungsaktien und Unternehmen mit Geschäftsinteressen im Nahen Osten. Investoren verfolgen die Entwicklungen daher mit erhöhter Aufmerksamkeit.

Pentagon setzt Pressekonferenz an

Das US-Verteidigungsministerium hat kurzfristig eine Pressekonferenz mit Verteidigungsminister Pete Hegseth und Generalstabschef Dan Caine für Mittwoch, 14:00 Uhr MEZ, anberaumt.

Dramatische Eskalation vor der Einigung

In den Stunden vor Ablauf seiner Frist hatte Trump seine Drohgebärden gegenüber Iran massiv verschärft. Über Truth Social verkündete er, dass "eine ganze Zivilisation heute Nacht untergehen wird, um nie wieder zurückzukehren". Der US-Präsident behauptete, die Vereinigten Staaten verfügten über die militärische Kapazität, binnen vier Stunden eine "völlige Zerstörung" herbeizuführen. "Das ganze Land kann in einer Nacht ausgelöscht werden, und das könnte schon morgen Nacht sein", so Trump wörtlich.

Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.ch

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