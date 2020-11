US-Wahl: Trump beansprucht Wahlsieg für sich - Rennen bleibt eng

US-Präsident Donald Trump hat erneut den Sieg bei der Präsidentschaftswahl für sich beansprucht und versucht, mit Betrugsvorwürfen Zweifel am Wahlprozess zu schüren.

Der Republikaner warf den oppositionellen Demokraten am Donnerstagabend (Ortszeit) erneut vor, ihm die Wahl "stehlen" zu wollen. Unterdessen wurde nur in einer Handvoll Bundesstaaten bislang noch kein Sieger ausgerufen, weil die Rennen so eng sind. Dazu zählen Georgia, Pennsylvania und Nevada. In Georgia lag Trump lange vorn, zuletzt schrumpfte sein Vorsprung in dem eigentlich konservativ geprägten Bundesstaat fast komplett zusammen. Auch in Pennsylvania machte Biden massiv Boden gut und hat gute Chancen, Trump noch zu überholen, weil er bei den Briefwahlstimmen, die nun noch ausgezählt wird, deutlich besser abschneidet als Trump. In Nevada führt Biden, ebenso in Arizona, wo das Rennen auch noch offen ist. Der frühere Vizepräsident trat am Donnerstag ebenfalls vor die Presse. Er sagte dabei, er habe "keine Zweifel", dass er nach Auszählung aller Stimmen die Wahl gewinnen werde. Nach Trumps Äusserungen schrieb Biden im Kurzbotschaftendienst Twitter : "Niemand wird uns unsere Demokratie wegnehmen."

Dow Jones Newswires