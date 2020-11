US-Wahl: Biden vergrössert Vorsprung in Pennsylvania - Trumps Chancen schwinden

Bei der Auszählung der US-Präsidentschaftswahl ist auch weiterhin kein Sieger ausgerufen worden. US-Präsident Donald Trump kann seinen Herausforderer Joe Biden aber kaum noch einholen.

Joe Biden lag zuletzt in vier wichtigen Bundesstaaten vorne. Allein ein Sieg in Pennsylvania mit seinen 20 Wahlmännern würde dem Herausforderer reichen, um die Wahl nach einer tagelangen Hängepartie für sich zu entscheiden. In dem Staat im Nordosten der USA hatte Biden Trump im Laufe des Freitags eingeholt und zuletzt einen Vorsprung von mehr als 27'000 Stimmen gegenüber dem Amtsinhaber eingefahren. Es wird geschätzt, dass noch rund 90'000 weitere Stimmen in Pennsylvania ausgezählt werden müssen - allerdings aus Gegenden, in denen die Demokraten üblicherweise sehr stark sind.

Neben Pennsylvania liegt Biden auch in Georgia (16 Stimmen), Arizona (11 Stimmen) und Nevada (6 Stimmen) vorn. Trump führt hingegen in North Carolina (15 Stimmen).

Biden wendet sich in Ansprache an US-Bürger

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat sich in der Nacht zu Samstag in einer Ansprache an die US-Bürger gewendet und sie zur Einheit aufgerufen: "Wir mögen Gegner sein, aber wir sind keine Feinde", so Biden, der einmal mehr betonte, dass er - bei einem Wahlsieg - ein Präsident für alle sein wolle. Darauf, sich zum Sieger zu erklären, verzichtete Biden weiterhin. Er gab sich jedoch siegessicher: "Wir werden dieses Rennen mit einer klaren Mehrheit und der Nation hinter uns gewinnen", so Biden.

Redaktion finanzen.ch