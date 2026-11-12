|Experten-Kolumne
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12.11.2026 16:00:05
US-Verbraucherpreisindex: Besorgniserregende Inflationsentwicklung
Was ist passiert: Die am Verbraucherpreisindex (CPI) gemessene Kerninflation ist im Oktober stärker als erwartet gestiegen.
Was bedeutet das: Auch wenn die aktuelle Entwicklung noch nicht auf eine Wiederholung des Inflationsanstiegs von 2022 hindeutet, ist der jüngste Inflationsbericht eine erhebliche Enttäuschung für die Federal Reserve. Bereits am Dienstagvormittag, noch vor der Veröffentlichung der Daten durch die Regierung, erklärte Fed-Gouverneur Christopher Waller: «Ich würde mich weiterhin für eine Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte bei der FOMC-Sitzung im Dezember aussprechen. Sollte die Inflation jedoch deutlich höher ausfallen als erwartet, könnten entschlossenere Massnahmen des Offenmarktausschusses erforderlich werden.» Der Leitzins der Fed liegt derzeit rund 100 Basispunkte unter dem Niveau, das sich aus den von der Notenbank bevorzugten Taylor-Regeln ergibt, die im regulären halbjährlichen geldpolitischen Bericht der Fed an den Kongress aufgeführt werden. Damit ist die Differenz deutlich geringer als 2022, als sie noch acht Prozentpunkte betrug. Angesichts der Erfahrungen mit dem pandemiebedingten Inflationsschub könnte die Fed jedoch bestrebt sein, diese Lücke schneller zu schliessen, indem sie das Tempo der Zinserhöhungen in den kommenden Sitzungen erhöht.
Wie geht es weiter: Wir halten es inzwischen für möglich, dass bei der Fed-Sitzung im Dezember eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte diskutiert wird. Entscheidend wird sein, ob sich weitere Fed-Vertreter, die im Laufe dieser Woche öffentliche Reden halten, den Aussagen Wallers anschliessen. Ihre Äusserungen dürften Aufschluss darüber geben, wie wahrscheinlich ein solcher Zinsschritt ist. Selbst wenn die Fed bei ihrer bevorstehenden Sitzung zunächst nur eine Anhebung um 25 Basispunkte beschliesst, sprechen die Risiken einer anhaltend hohen kurzfristigen Inflation für weitere Zinserhöhungen im Dezember und Januar. Auch ein zusätzlicher Zinsschritt im März ist nicht ausgeschlossen.
Von Tiffany Wilding, Economist, PIMCO
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