US-Präsidentschaftswahl noch ohne Ergebnis - Trump erklärt sich zum Sieger und droht mit dem Gang vor das Oberste Gericht

Der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl ist am Mittwoch noch offen.

Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden liefern sich weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Zwar sind noch nicht alle Stimmen ausgezählt, aber bisher sieht es danach aus, dass weder Republikaner noch Demokraten von den Wählern ein eindeutiges Mandat für einen radikalen politischen Kurswechsel bekommen haben. Die Demokraten dürften im Repräsentantenhaus auch künftig die Mehrheit haben, während der Senat weiter von den Republikanern kontrolliert werden dürfte. Gleichzeitig lassen die bisher ausgezählten Stimmen den Schluss zu, dass die Chancen des demokratischen Kandidaten Joe Biden auf den Wahlsieg gestiegen sind.

Für die Märkte wäre eine "geteilte" Regierung besser, als wenn beide Häuser des Kongresses von einer Partei kontrolliert würden, meint Mark Travis von Intrepid Capital. Er hält das Zustandekommen eines weiteren Konjunkturpakets auch bei einer republikanischen Mehrheit im Senat für möglich. Gleichzeitig wäre das Risiko von Steuererhöhungen geringer. Unterstützungsmassnahmen für die Wirtschaft wären auch dann wichtig, wenn Biden die Wahl gewinne. Sorge bereite ihm ein möglicher Lockdown, so Travis. Dieser wäre unter einem Präsidenten Biden eher wahrscheinlich, vermutet er.

US-Medien rufen Biden zum Wahlsieger in Wisconsin aus

Bei der US-Präsidentschaftswahl hat Oppositionskandidat Joe Biden Medienberichten zufolge den umkämpften Bundesstaat Wisconsin gewonnen. Der Nachrichtensender CNN und die "New York Times" riefen den früheren Vizepräsidenten am Mittwoch zum Sieger in dem Staat im Mittleren Westen aus, der zehn Wahlleute vergibt. Damit steigen die Chancen des Kandidaten der Demokratischen Partei auf einen Wahlsieg. Die "New York Times" bezog sich in ihrer Einschätzung auf die US-Nachrichtenagentur Associated Press. Der Fernsehsender NBC berichtete, Biden habe die Wahl in Wisconsin "offenbar" gewonnen.

Das Rennen in dem an den Grossen Seen gelegenen Wisconsin verlief äusserst knapp - so wie bereits 2016, als Donald Trump die Demokratin Hillary Clinton mit nur rund 22.700 Stimmen Vorsprung besiegt hatte. Trumps Republikaner haben bereits angekündigt, in dem Bundesstaat eine Neuauszählung der Stimmen zu verlangen.

(Dow Jones Newswires/ AFP)