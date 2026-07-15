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Konjunkturbericht 15.07.2026 20:58:00

US-Notenbank sieht leichte bis moderate Konjunkturbelebung

US-Notenbank sieht leichte bis moderate Konjunkturbelebung

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge in elf ihrer zwölf Distrikte leicht bis moderat erhöht.

Wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book hervorgeht, meldete ein Distrikt keine Veränderung. Das Wachstumstempo habe in etwa dem des vorherigen Berichtszeitraums entsprochen. Die Konsumausgaben zogen leicht an, doch höhere Preise, insbesondere für Kraftstoff, dämpften die Umsätze in anderen Bereichen. Während der Tourismussektor durch die Besucher der Fussballweltmeisterschaft einen Aufschwung verzeichnete, meldeten Autohändler kaum Veränderungen bei den Verkaufszahlen. Gleichzeitig gaben Verbraucher mehr für Reparaturen aus, um ihre Fahrzeuge länger zu nutzen.

Mit dem Beige Book bereitet die US-Notenbank die jeweils nächste Sitzung vor. Es ist eine Zusammenfassung von Kommentaren der zwölf regionalen Zentralbanken der USA, die über die aktuelle wirtschaftliche Lage in ihren jeweiligen Regionen berichten. Die nächste Sitzung der US-Notenbank findet am 28. und 29. Juli statt.

Die Preisgetaltung auf dem Markt für Zinstermingeschäfte deutet auf eine Wahrscheinlichkeit von 83 Prozent hin, dass die Fed den Leitzins bei der Juni-Sitzung konstant hält. Derzeit liegt der Leitzins bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Der Iran-Krieg hat sowohl bei der Inflation als auch bei der Konjunktur für Unsicherheit gesorgt, doch bislang zeigt sich die US-Wirtschaft relativ stabil.

DOW JONES

Weitere Links:

US-Notenbank belässt Leitzins bei 3,50 bis 3,75 Prozent
SNB belässt Leitzins unverändert und warnt vor starkem Franken
Bank of England lässt Leitzins bei 3,75 Prozent

Bildquelle: tlegend / Shutterstock.com

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