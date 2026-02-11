Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’523 0.0%  SPI 18’666 -0.1%  Dow 50’321 0.3%  DAX 24’952 -0.1%  Euro 0.9140 0.1%  EStoxx50 6’057 0.2%  Gold 5’074 1.0%  Bitcoin 52’308 -1.1%  Dollar 0.7695 0.2%  Öl 70.6 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Novartis-Aktie fester: Langfristige Ac-225-Vereinbarung stärkt Radioligandtherapie-Portfolio
Deutsche Telekom-Aktie verliert: Zahlen von T-Mobile US belasten
US-Jobwachstum im Januar viel besser als erwartet
Ausblick: Pinterest mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: CANCOM SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
eToro entdecken
Konjunkturdaten im Fokus 11.02.2026 15:05:40

US-Jobwachstum im Januar viel besser als erwartet

US-Jobwachstum im Januar viel besser als erwartet

Das US-Jobwachstum hat im Januar die Erwartungen stark übertroffen.

Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 130'000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Zuwachs um 55'000 erwartet.

Die Angaben für die beiden Vormonate wurden allerdings kumuliert um 17'000 Jobs nach unten revidiert: Das Ministerium meldete für Dezember nun ein Stellenplus von 48'000 (vorläufig: 50'000) und für November von 41'000 (vorläufig: 56'000).

Die separat erhobene Arbeitslosenquote sank im Januar auf 4,3 von 4,4 Prozent, während Ökonomen eine stabile Quote von 4,4 Prozent erwartet hatten. Für diese Statistik werden private Haushalte befragt, für die Beschäftigtenzahl hingegen Unternehmen und Behörden.

Der überraschend starke Arbeitsmarkt könnte die Fed zögern lassen, weitere Zinssenkungen vorzunehmen. Die Präsidentin der Fed von Dallas, Lorie Logan, erklärte zuletzt, sie halte die Zinspolitik der Fed angesichts der Risiken für die Wirtschaft für angemessen - ein Zeichen dafür, dass sie einer Rückkehr zu Zinssenkungen bei den kommenden Sitzungen der Zentralbank möglicherweise zurückhaltend gegenübersteht.

Die sogenannte Erwerbsquote - also der Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtheit der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter - betrug im Januar 62,5 Prozent.

Die US-Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent auf 37,17 Dollar. Im Jahresvergleich lagen die Löhne um 3,7 (3,8) Prozent höher. Ökonomen hatten ein monatliches Plus von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 3,7 Prozent erwartet.

Von Andreas Plecko

DOW JONES

Weitere Links:

Ukraine plant offenbar Wahlen und Referendum abzuhalten - Druck durch USA
Möglicher Handelskrieg zwischen USA und EU führt zu Bitcoin-Ausverkauf
Bundesbank-Chef: Deutsche Goldreserven in USA sind sicher

Bildquelle: eabff / Shutterstock.com

Meistgelesene Nachrichten

Ethereum Prognose: Netzwerk-Updates treiben Preis nach oben
TKMS-Aktie in Rot: Umsatz- und Gewinnrückgang im ersten Geschäftsquartal
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Deutsche Telekom-Aktie verliert: Zahlen von T-Mobile US belasten
Nach dem Absturz: Gold, Silber und Bitcoin als Einstiegschance?
Spotify-Aktie mit Kurssprung: Umsatz- und Gewinnplus
RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für UBS-Aktie
RENK Aktie News: RENK am Mittwochvormittag im Minusbereich
Bitcoin weiter schwach: Kurs deutlich unter 70'000-Dollar-Schwelle
UBS Aktie News: UBS am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
15:21 ROUNDUP/Arbeitgeber: Warnstreiks zeitlich begrenzen
15:19 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 11.02.2026 - 15.15 Uhr
15:06 Bundeswehr beteiligt sich an Nato-Einsatz in der Arktis
15:05 ROUNDUP: Schlotterbeck-Entscheidung beim BVB soll im März fallen
14:59 Aktien Frankfurt: Dax nach US-Jobdaten unter 25.000 Punkten
14:56 BVB vor Mainz-Spiel mit Personalsorgen in der Abwehr
14:53 USA: Arbeitslosenquote sinkt zu Jahresbeginn
14:47 USA: Beschäftigung steigt im Januar deutlich stärker als erwartet
14:46 Aktien New York Ausblick: Robuste Kurse dank solider Zahlen vom Arbeitsmarkt
14:45 USA: Löhne legen etwas stärker als erwartet zu